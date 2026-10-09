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عربي-دولي

بنجاح.. الصين تطلق الدفعة الـ 27 من أقمار الإنترنت ذات المدار المنخفض

Lebanon 24
09-10-2026 | 23:45
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بنجاح.. الصين تطلق الدفعة الـ 27 من أقمار الإنترنت ذات المدار المنخفض
بنجاح.. الصين تطلق الدفعة الـ 27 من أقمار الإنترنت ذات المدار المنخفض photos 0
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أطلقت الصين بنجاح الدفعة الـ27 من أقمار الإنترنت الاصطناعية ذات المدار المنخفض، صباح اليوم السبت في تمام الساعة 03:27 صباحا بتوقيت بكين.
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وجرت عملية الإطلاق باستخدام صاروخ حامل جديد من طراز "لونغ مارش-12" (Long March-12) من موقع إطلاق مركبات فضائية تجارية في مقاطعة هاينان جنوبي البلاد، حيث استقرت الأقمار في مداراتها المحددة بنجاح وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

ويمثل الصاروخ "لونغ مارش-12" جيلا جديدا من الصواريخ الصينية المطورة؛ إذ يعتمد على وقود صديق للبيئة (الكيروسين والأكسجين السائل)، ويتميز بقطر بدن يصل إلى 3.8 متر، مما يسمح بنقل حمولات أكبر بتكلفة اقتصادية أقل، وهو مصمم خصيصا لدعم سوق الإطلاق التجاري المتنامي.

ويعد هذا الإطلاق خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة موقع "ونتشاند" في مقاطعة هاينان، الذي يعد أول مركز إطلاق فضائي تجاري في الصين، وهو مخصص لخدمة الشركات الخاصة والمشاريع الوطنية ذات الوتيرة السريعة.

وتسعى الصين من خلال هذه الإطلاقات المتتالية لبناء شبكة إنترنت فضائية ضخمة وعالمية (مثل كوكبة "Guowang" أو "G60 Starlink") لمنافسة الشبكات الغربية مثل "ستارلينك" التابعة لشركة سبيس إكس، بهدف توفير تغطية اتصالات فائقة السرعة وشبكات إنترنت متكاملة ومستقلة تغطي المناطق النائية في العالم.


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