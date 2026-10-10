سفير كوريا الجنوبية يغادر كييف.. اليكم السبب

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أعلنت الكورية الجنوبية، السبت، أن سفيرها لدى ، بارك كي-تشانغ، عاد إلى بلاده ، في ظل تفاقم خلاف بشأن نقل أسيري حرب كوريين شماليين إلى سيول.وكانت سيول قد استدعت سفيرها لدى أوكرانيا، الخميس، بعدما كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الشهر الماضي، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن بلاده سلمت الجنوبية جنديين كوريين شماليين بعد أسرهما خلال مشاركتهما في القتال إلى جانب الجيش الروسي.وقد أثار ذلك غضب كوريا الجنوبية التي اعتبرت أن زيلينسكي خرق اتفاقا كان يضمن السرية في هذا الملف، خاصة مع مخاوف من أن يؤدي المعلومات إلى تعريض عائلات أسرى الحرب للخطر.وفي رد فعل على الكشف، استدعت سيول السفير الأوكراني لديها، وهددت باتخاذ "تدابير إضافية" لم تحدد طبيعتها في ذلك الوقت، فيما طالب الرئيس لي جاي ميونغ باعتذار رسمي من أوكرانيا.ويأتي قرار سيول بعودة سفيرها بعد ما كشفته صحيفة "ذي غارديان" هذا الأسبوع، بأن 176 ألف طن من المنتجات، "بشكل رئيسي الديزل"، شُحنت من كوريا الجنوبية إلى خلال شهري يوليو وأغسطس، وهو ما قوبل بانتقادات من جانب .وفي كييف، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية للصحافيين، الخميس، قائلا: "نحن مقتنعون بأن الدبلوماسية يجب أن تتغلب على العاطفة"، معربا عن أمله في إجراء "حوار بنّاء" مع سيول.