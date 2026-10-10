حذف أكثر من 130 مليون اسم يؤجج الخلاف في الهند.. حركة "الصراصير" تعود الى الشارع

تعتزم حركة "الصراصير" الشبابية في تنظيم احتجاجات جديدة في العاصمة ، اليوم السبت، تصعيداً لحملة ضد مراجعة قوائم الناخبين، التي أثارت غضباً من حكومة رئيس الوزراء والسلطات .وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، يُتوقع أن يتجمع آلاف المتظاهرين في ساحة "جانتار مانتار"، وسط قيود أمنية مشددة شملت قطع خدمات الإنترنت عن الهواتف المحمولة، بعدما أعلنت الشرطة، الجمعة، رفض السماح بالاحتجاج بدعوى تأخر تقديم طلب تنظيمه.وطوّقت السلطات موقع المظاهرة بحواجز معدنية صفراء، ونشرت آلافاً من أفراد الشرطة في المنطقة ومحيطها. كما يُتوقع أن تعطل القيود المفروضة على خدمات القطارات ومحطات المترو التنقل عبر العاصمة، وتصعّب وصول المتظاهرين إلى الساحة.

وتتركز الاحتجاجات على ما تسميه "المراجعة الخاصة المكثفة" لقوائم الناخبين، وهي عملية تقول إنها حرمت ملايين المواطنين المؤهلين من حق التصويت.ويطالب المتظاهرون باستقالة رئيس لجنة الانتخابات جيانيش ، وإنهاء عملية المراجعة التي أدت إلى إزالة أكثر من 130 مليون اسم من القوائم حتى الآن، وفق التقرير.في المقابل، ترفض لجنة الانتخابات والحكومة اتهامات التلاعب بأصوات الناخبين، وتؤكدان أن المراجعة تستهدف حذف الأسماء المكررة وأسماء غير المؤهلين للتصويت.ويضع هذا الخلاف العملية الانتخابية في صلب المواجهة بين المحتجين والسلطات، إذ يرى المعارضون أن المراجعة تمس حق المواطنين في المشاركة، بينما تدافع الحكومة واللجنة عنها باعتبارها إجراءً لتنقية القوائم.