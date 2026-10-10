تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

وزير الدفاع الإيطالي: السعودية طلبت مساعدتنا للدفاع عن أراضيها

Lebanon 24
10-10-2026 | 02:11
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
وزير الدفاع الإيطالي: السعودية طلبت مساعدتنا للدفاع عن أراضيها
وزير الدفاع الإيطالي: السعودية طلبت مساعدتنا للدفاع عن أراضيها photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكد وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو أن الوجود العسكري الإيطالي في الشرق الأوسط يستند إلى إطار قانوني واضح وشفاف تمامًا.
Advertisement

وقال خلال جلسة استماع أمام لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع في مجلسي النواب والشيوخ الإيطاليين، إن المملكة العربية السعودية، وهي دولة شريكة لإيطاليا، "طلبت وتواصل طلب مساعدتنا للدفاع عن نفسها في مواجهة الهجمات المحتملة على أراضيها".

وأضاف: "السعودية دولة أساسية لدعم مقومات السلام في الشرق الأوسط، كما أنها إحدى الجهات التي بدأنا معها منذ فترة أشكالًا من الدعم والحوار"، مشيرًا إلى أن المملكة تُعد أيضًا من أكبر منتجي النفط في المنطقة.

وأوضح أن وجود العسكريين الإيطاليين في السعودية لا يُعد مهمة جديدة، بل يأتي نتيجة إعادة تمركز قوتي مهام تابعتين لعملية العزم الصلب، مؤكدًا أن هذه الخطوة أُعلن عنها ونوقشت في جميع الأطر البرلمانية المقررة.

وأشار إلى أن قاعدة الطائف الجوية في السعودية تعرضت لهجوم شنّه الحوثيون في 18 سبتمبر، مؤكدًا أن طائرة إيطالية أُصيبت خلال الهجوم، وأن سلامة العسكريين الإيطاليين «لم تتأثر» في تلك الواقعة.

وقال إن إيطاليا تسهم بأكثر من 33% في جميع بعثات الاتحاد الأوروبي، ويتطلب الأمر جمع مساهمات الدولتين الثانية والثالثة والرابعة معًا لمعادلة التزام إيطاليا من حيث الأفراد والأصول.

وأوضح أن اليونان تأتي في المرتبة الثانية بنسبة 14%، تليها إسبانيا بنسبة 10.8%، ورومانيا بنسبة 9%، وفرنسا بنسبة 8.2%، والنمسا بنسبة 5.2%، وهولندا بنسبة 4.3%، وبولندا بنسبة 3.1%، والبرتغال بنسبة 2.6%، وبلجيكا بنسبة 1.75%، وألمانيا بنسبة 1.6%، وسلوفاكيا بنسبة 1.3%، والمجر بنسبة 1%، فيما تقل نسبة مساهمة بقية الدول عن 1%.

وأضاف أن هذه الأرقام تثبت أن إيطاليا لم تستثمر كثيرًا في التعددية على مستوى الخطاب فحسب، بل استثمرت فيها فعليًا أيضًا، وهو السبيل الوحيد الذي يمكن من خلاله تقييم أعمال الحكومة.

وعن الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الإيطالية، الذي يشير خطأً إلى وجود مهمة عسكرية في السعودية، قال كروسيتو: سأطلب تصحيح ذلك، مؤكدًا أن ما يجري في الدولة الخليجية هو إعادة تمركز للقوات الإيطالية، وليس إطلاق مهمة جديدة.

وأوضح أن قرار نقل العسكريين من الكويت إلى السعودية، مع تأمين وجودهم جزئيًا في السعودية وفي دول أخرى، ليس قرارًا سياسيًا، ولم يكن كذلك قط، بل هو قرار فني.

وأضاف: "القوات الإيطالية لا تشارك في أي عملية حربية، ولا تقوم بأي شيء يتجاوز التفويض الذي منحه البرلمان. إن جماعة الحوثيين اليمنية الموالية لإيران على علم بموقف إيطاليا بوصفها طرفًا غير منحاز في الحرب في الخليج والشرق الأوسط".

وشدد كروسيتو على أن من المصلحة الكاملة لوزارة الدفاع إتاحة جميع المعلومات الممكنة والمفيدة للبرلمان.

وقال: "لا يوجد شيء مما تقوم به وزارة الدفاع يمكن أن يُنفذ أو يُنفذ بالفعل ضد البرلمان أو بهدف إخفاء أي شيء عن الرأي العام. فكلما طُلبت معلومات، تُنقل وتُعلن فورًا، وتُعقد جلسات الاستماع في الوقت الفعلي متى أمكن ذلك".
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع السعودي: بحثت في اتصال مع نظيري الإيطالي مجالات التعاون العسكرية والدفاعية
lebanon 24
Lebanon24
10/10/2026 17:33:01 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإيطالي: الإسهامات في البعثة البحرية لحماية الملاحة في البحر الأحمر غير كافية
lebanon 24
Lebanon24
10/10/2026 17:33:01 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإيطالي يؤكد امتلاك إيطاليا القدرات اللازمة لحماية مرور سفنها في باب المندب
lebanon 24
Lebanon24
10/10/2026 17:33:01 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإيطالي يؤكد أن روما ستحمي سفنها في مضيق باب المندب
lebanon 24
Lebanon24
10/10/2026 17:33:01 Lebanon 24 Lebanon 24

المملكة العربية السعودية

الاتحاد الأوروبي

الشرق الأوسط

وزارة الدفاع

وزير الدفاع

إيران على

الأوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
10:17 | 2026-10-10
Lebanon24
10:03 | 2026-10-10
Lebanon24
09:09 | 2026-10-10
Lebanon24
08:42 | 2026-10-10
Lebanon24
08:35 | 2026-10-10
Lebanon24
08:00 | 2026-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24