في ثاني مواجهة داخل سجن.. مقتل شخصين في المكسيك

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قُتل سجينان خلال مواجهة جديدة في أحد سجون ولاية سينالوا في غرب ، حيث كان أسفر عن مقتل عشرة أشخاص في اليوم السابق، وفق وكالة "فرانس برس".ويقع السجن في مدينة مازاتلان السياحية حيث تشهد المدينة أعمال عنف مستمرة مرتبطة بتهريب المخدرات.ووفق وكالة الأمن في ولاية سينالوا، قام الجيش والشرطة "بتنفيذ تدابير للسيطرة على الوضع" عقب اشتباك الجمعة الذي لا تزال أسبابه مجهولة.والخميس، قُتل تسعة سجناء وزائر، وهو طفل، وأُصيب 16 سجينا، في حادثة إطلاق نار لم تُعرف أسبابها داخل السجن نفسه.ويقبع العديد من أعضاء كارتل "سينالوا" الذي يشهد صراعا داخليا أودى بحياة أكثر من ألف شخص منذ العام 2024، في سجون هذه الولاية.