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عربي-دولي

الإعصار "إيساياس" يصل إلى فلوريدا.. وتحذيرات من رياح عاتية وفيضانات

Lebanon 24
10-10-2026 | 02:36
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الإعصار إيساياس يصل إلى فلوريدا.. وتحذيرات من رياح عاتية وفيضانات
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وصل الإعصار "إيساياس" مساء أمس الجمعة إلى ولاية فلوريدا، وفق ما أفاد المركز الوطني الأميركي للأعاصير، محذرا من رياح شديدة وفيضانات على طريقه.

وجاء في أحدث تقرير صادر عن المركز الوطني للأعاصير أن "الإعصار إيساياس ضرب اليابسة بالقرب من مدينة ديستين بولاية فلوريدا" محذرا من "ظروف خطيرة وفيضانات مباغتة في المناطقة الداخلية".

وأوضح المركز أن الإعصار المصحوب برياح تصل سرعتها إلى 165 كيلومترا في الساعة، تحول إلى إعصار من الفئة الثانية من أصل خمس درجات على سلم سافير-سيمسون.
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وكانت رياح شديدة سبقت الإعصار في مدينة بنساكولا ومحيطها في ولاية فلوريدا واقتلعت سطوح بعض المنازل والمتاجر، بحسب صحافي في وكالة فرانس برس.

وإزاء مخاطر رياح مدمرة وأمواج عاتية وأمطار غزيرة، أعلنت عدة ولايات مطلة على خليج المكسيك بينها فلوريدا وألاباما حال الطوارئ وأمرت بإخلاء مناطق كاملة.

وإيساياس هو الأول في موسم الأعاصير بالمحيط الأطلسي الذي بدأ في الأول من حزيران ، لكنه جاء متأخرا بشكل غير معتاد، ويُعزى ذلك جزئيا إلى ظاهرة "إل نينيو" المناخية.

وتتسبب ظاهرة إل نينيو بتعديل دوران الغلاف الجوي بشكل كبير، فتكبح تشكّل الأعاصير في المحيط الأطلسي وتعززها في المحيط الهادئ حيث سجلت هذه السنة ثلاثة أعاصير من الدرجة الخامسة القصوى.

وقال حاكم فلوريدا رون ديسانتيس خلال مؤتمر صحافي "نتعامل مع هذا الإعصار بمنتهى الجدية"، متوقعا "أضرارا كبيرة" في المنطقة الساحلية بشمال غرب الولاية.

وأعلن الرئيس دونالد ترامب إلغاء زيارة كانت مقررة إلى ولاية ألاباما المجاورة حيث كان يفترض أن يحضر مباراة في كرة القدم الأميركية.(أ.ف.ب)


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