آخر التطورات في اليمن.. القوات الحكومية تصد هجوما حوثيا على مدخل تعز

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تمكنت القوات الحكومية من إحباط هجوم حوثي على خط وادي الضباب، المدخل الجنوبي لمدينة تعز جنوب غربي اليمن، وأجبرت المسلحين على التراجع، وفق ما أفادت مصادر يمنية " عربية" اليوم السبت.وأعلنت المصادر أن عمليات قصف متبادل بالأسلحة الثقيلة تشهدها جبهات جبل صبر ونجد قسيم جنوبي وغربي تعز.وذكرت أن في تعز أحبطت أعمال شغب في السجن المركزي، بعد أن فتح النزلاء البوابات الداخلية، مع اقتراب المواجهات من خط وادي الضباب، حيث يقع مقر السجن المركزي.وفي تطور متصل، قالت مصادر عسكرية يمنية لـ"سكاي نيوز عربية"، إن اشتباكات عنيفة تدور لليوم الثاني بين قوات ألوية الجنوبية وجماعة الحوثيين، في محيط معسكر العرضي بمنطقة باب المندب.وأشارت إلى أن قوات ألوية العمالقة شنت الهجوم على باب المندب من محورين.وأكدت المصادر سقوط عشرات القتلى والجرحى من الطرفين، في المواجهات المستمرة بمنطقة باب المندب.(سكاي نيوز)