تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

فانس يستعد لما بعد ترامب.. والأنظار إلى 2028

Lebanon 24
10-10-2026 | 06:15
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
فانس يستعد لما بعد ترامب.. والأنظار إلى 2028
فانس يستعد لما بعد ترامب.. والأنظار إلى 2028 photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كثّف نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس تحركاته الانتخابية في ولاية أوهايو، وسط تكهنات متزايدة بشأن استعداده لخوض السباق الرئاسي عام 2028، رغم عدم إعلانه رسمياً نيته الترشح.
Advertisement

وشارك فانس، في تجمع انتخابي بمدينة ليما لدعم مرشحي الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي المقررة في الثالث من تشرين الثاني، إلا أن الفعالية بدت أقرب إلى تجمع مؤيد له شخصياً، خصوصاً مع ظهور شعارات تحمل عبارة "فانس 2028" بين الحاضرين.

وتكتسب أوهايو أهمية خاصة بالنسبة لفانس، الذي شغل سابقاً مقعدها في مجلس الشيوخ، فيما تشهد الولاية منافسة محتدمة على المقعد الذي يشغله حالياً الجمهوري جون هوستيد، إلى جانب السباق على منصب الحاكم الذي يخوضه الجمهوري فيفيك راماسوامي.

وتأتي تحركات فانس في ظل تحديات يواجهها الجمهوريون، مع تراجع شعبية الرئيس دونالد ترامب، والجدل بشأن الحرب مع إيران، وارتفاع تكاليف المعيشة، وهي عوامل تشير استطلاعات الرأي إلى أنها قد تؤثر في فرص الحزب بالاحتفاظ بأغلبيته في الكونغرس.

وقد تشكل نتائج أوهايو اختباراً مهماً لفانس، الذي ترتبط صورته السياسية بنشأته في أوساط الطبقة العاملة في الولاية، فيما يسعى إلى تعزيز حضوره داخل الحزب الجمهوري قبل الاستحقاق الرئاسي المقبل.

ورداً على سؤال بشأن تأثير نتائج الانتخابات على طموحاته الرئاسية، قال فانس إن الأمر "لا علاقة له بعام 2028"، بل يتعلق بكيفية إدارة الولايات المتحدة خلال العامين المقبلين والعقد المقبل.

ورغم اعتبار فانس أحد أبرز الأسماء المطروحة لخلافة ترامب، فإن المنافسة داخل الحزب لم تُحسم بعد، خصوصاً مع بروز اسم وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي أعلن أنه لن يترشح في مواجهة فانس.

وفي موازاة ذلك، يعمل نائب الرئيس على تعزيز صورته السياسية من خلال تكثيف ظهوره برفقة عائلته، وتوسيع شبكة علاقاته مع كبار المتبرعين الجمهوريين، مستفيداً من موقعه رئيساً للجنة المالية في اللجنة الوطنية للحزب.

كما يسعى فانس إلى إبراز مواقف مستقلة نسبياً عن ترامب، ولا سيما في القضايا الاقتصادية المرتبطة بتكاليف المعيشة، في محاولة لتعزيز حضوره السياسي من دون الابتعاد عن القاعدة الجمهورية.

وتضع انتخابات التجديد النصفي فانس أمام اختبار مزدوج، يتمثل في دعم الجمهوريين للحفاظ على سيطرتهم على الكونغرس، وإثبات قدرته على حشد الناخبين في ولايته، قبل انطلاق المنافسة على ترشيح الحزب للرئاسة عام 2028.
مواضيع ذات صلة
هل يحسم الجمهوريون ترشيح فانس لانتخابات 2028؟
lebanon 24
Lebanon24
10/10/2026 17:35:15 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: من السابق لأوانه الحديث عن ترشح هيغسيث للرئاسة في 2028
lebanon 24
Lebanon24
10/10/2026 17:35:15 Lebanon 24 Lebanon 24
مطار القليعات يستعد للإقلاع.. الأشغال تتقدّم والأنظار إلى مطلع تشرين
lebanon 24
Lebanon24
10/10/2026 17:35:15 Lebanon 24 Lebanon 24
أردوغان سيترشح مجددا في انتخابات 2028
lebanon 24
Lebanon24
10/10/2026 17:35:15 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وزير الخارجية

دونالد ترامب

نائب الرئيس

الجمهوري

القاعدة

جمهورية

بات على

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
10:17 | 2026-10-10
Lebanon24
10:03 | 2026-10-10
Lebanon24
09:09 | 2026-10-10
Lebanon24
08:42 | 2026-10-10
Lebanon24
08:35 | 2026-10-10
Lebanon24
08:00 | 2026-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24