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عربي-دولي

رسالة إيرانية تصل إلى ترامب عبر بوتين.. ما مضمونها؟

Lebanon 24
10-10-2026 | 06:35
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رسالة إيرانية تصل إلى ترامب عبر بوتين.. ما مضمونها؟
رسالة إيرانية تصل إلى ترامب عبر بوتين.. ما مضمونها؟ photos 0
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أعلن الكرملين، السبت، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نقل إلى نظيره الأميركي دونالد ترامب وجهة نظر إيران بشأن تسوية محتملة للنزاع بين واشنطن وطهران، وذلك بالتنسيق مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.
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ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله إن بوتين التقى بزشكيان مرتين على هامش قمة في تركمانستان، وأبلغه خلال أحد اللقاءين باتصاله المرتقب مع ترامب.

وأضاف بيسكوف أن الرئيس الروسي نقل لاحقاً إلى ترامب الموقف الإيراني بشأن إمكان التوصل إلى حل للنزاع، من دون الكشف عن تفاصيل المقترحات المطروحة أو الرد الأميركي عليها.

وكان بوتين وترامب قد أجريا اتصالاً هاتفياً، الجمعة، استمر نحو ساعة ونصف الساعة، بحثا خلاله تطورات الملف الإيراني والحرب في أوكرانيا والعلاقات الثنائية.

وأكد الكرملين أن ترامب رحّب بمشاركة روسيا في جهود تسوية الأزمة الإيرانية، فيما جددت موسكو استعدادها للمساهمة في التوصل إلى حل دبلوماسي.
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