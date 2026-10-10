رسالة إيرانية تصل إلى ترامب عبر بوتين.. ما مضمونها؟

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أعلن الكرملين، السبت، أن نقل إلى نظيره الأميركي وجهة نظر بشأن تسوية محتملة للنزاع بين وطهران، وذلك بالتنسيق مع الرئيس مسعود بزشكيان.ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله إن بوتين التقى بزشكيان مرتين على هامش قمة في تركمانستان، وأبلغه خلال أحد اللقاءين باتصاله المرتقب مع .وأضاف بيسكوف أن الرئيس الروسي نقل لاحقاً إلى ترامب الموقف الإيراني بشأن إمكان التوصل إلى حل للنزاع، من دون تفاصيل المقترحات المطروحة أو الرد الأميركي عليها.وكان بوتين وترامب قد أجريا اتصالاً هاتفياً، الجمعة، استمر نحو ساعة ونصف الساعة، بحثا خلاله تطورات الملف الإيراني والحرب في والعلاقات الثنائية.وأكد الكرملين أن ترامب رحّب بمشاركة في جهود تسوية الأزمة ، فيما جددت استعدادها للمساهمة في التوصل إلى حل دبلوماسي.