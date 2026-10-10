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عربي-دولي

تحركات شعبية في باكستان.. ماذا يجري في إسلام آباد؟

Lebanon 24
10-10-2026 | 07:27
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تحركات شعبية في باكستان.. ماذا يجري في إسلام آباد؟
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يواصل حزب "حركة الإنصاف" الباكستاني حشد أنصاره باتجاه العاصمة إسلام آباد، للمطالبة بالإفراج عن رئيس الوزراء السابق عمران خان، وسط تصاعد التوتر السياسي بعد فشل جولتين من المفاوضات بين الحكومة والمعارضة.
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ويقود التحرك رئيس حكومة إقليم خيبر بختونخوا سهيل أفريدي، الذي أكد سلمية الاحتجاجات، معرباً عن رفضه تنفيذ عمليات عسكرية إضافية في الإقليم من دون التشاور مع حكومته المحلية.

ومن المقرر أن يصل المحتجون إلى مدينة صوابي الأحد، قبل تحديد موعد التوجه إلى العاصمة، فيما يتمسك الحزب بمشاركة خان في أي مفاوضات مقبلة.

في المقابل، حذرت الحكومة من أي أعمال عنف، مؤكدة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية العاصمة، بالتزامن مع استمرار الخلاف بشأن العمليات العسكرية وصلاحيات حكومة خيبر بختونخوا.

ويقبع خان في السجن منذ آب 2023، على خلفية قضايا يعتبرها ذات دوافع سياسية، بعدما أُطيح بحكومته عام 2022 إثر تصويت برلماني بحجب الثقة.
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