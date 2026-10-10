تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

الانتخابات الفلسطينية إلى موعد جديد.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
10-10-2026 | 08:35
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
الانتخابات الفلسطينية إلى موعد جديد.. إليكم التفاصيل
الانتخابات الفلسطينية إلى موعد جديد.. إليكم التفاصيل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، السبت، مرسوماً رئاسياً يقضي بتأجيل الانتخابات التشريعية المقررة في 28 تشرين الثاني 2026، وتحديد 11 أيلول 2027 موعداً جديداً لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن القرار جاء بعد مشاورات مع الفصائل والقوى السياسية، وفي ظل الظروف الأمنية والسياسية التي تعيق إجراء الانتخابات، ولا سيما القيود الإسرائيلية المفروضة على وصول طواقم لجنة الانتخابات إلى القدس الشرقية وقطاع غزة.
Advertisement

وأشار المرسوم إلى أن استمرار الأوضاع الأمنية والإنسانية الصعبة في غزة، إلى جانب الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، يحول دون توفير الظروف المناسبة لإجراء انتخابات حرة وشاملة.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن الموعد الجديد يهدف إلى إتاحة المجال لحوار وطني وتعزيز الوحدة الفلسطينية، وضمان مشاركة الناخبين في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.
مواضيع ذات صلة
وكالة الأنباء الفلسطينية: الرئيس عباس يحدد موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 11 أيلول 2027
lebanon 24
Lebanon24
10/10/2026 21:58:08 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد 20 عامًا من الغياب.. عباس يحدد موعد الانتخابات التشريعية الفلسطينية
lebanon 24
Lebanon24
10/10/2026 21:58:08 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإسرائيلي: لا نتحمل المسؤولية عن تأجيل الانتخابات الفلسطينية
lebanon 24
Lebanon24
10/10/2026 21:58:08 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الفرنسي: ندعو الاتحاد الأوروبي إلى إرسال بعثة لدعم الانتخابات الفلسطينية
lebanon 24
Lebanon24
10/10/2026 21:58:08 Lebanon 24 Lebanon 24

القوى السياسية

وكالة الأنباء

الضفة الغربية

الإسرائيلية

الفلسطينية

الإسرائيلي

قطاع غزة

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:37 | 2026-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:30 | 2026-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:18 | 2026-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:42 | 2026-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:34 | 2026-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
14:37 | 2026-10-10
Lebanon24
14:30 | 2026-10-10
Lebanon24
14:18 | 2026-10-10
Lebanon24
13:42 | 2026-10-10
Lebanon24
13:34 | 2026-10-10
Lebanon24
13:26 | 2026-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24