الانتخابات الفلسطينية إلى موعد جديد.. إليكم التفاصيل

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أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، السبت، مرسوماً رئاسياً يقضي بتأجيل الانتخابات التشريعية المقررة في 28 تشرين الثاني 2026، وتحديد 11 أيلول 2027 موعداً جديداً لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن.وأوضحت "وفا" أن القرار جاء بعد مشاورات مع الفصائل والقوى السياسية، وفي ظل الظروف الأمنية والسياسية التي تعيق إجراء الانتخابات، ولا سيما القيود المفروضة على وصول طواقم لجنة الانتخابات إلى الشرقية وقطاع غزة.وأشار المرسوم إلى أن استمرار الأوضاع الأمنية والإنسانية الصعبة في غزة، إلى جانب الاعتداءات الإسرائيلية في ، يحول دون توفير الظروف المناسبة لإجراء انتخابات حرة وشاملة.وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن الموعد الجديد يهدف إلى إتاحة المجال لحوار وطني وتعزيز الوحدة الفلسطينية، وضمان مشاركة الناخبين في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.