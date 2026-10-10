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خاص

تقرير اسرائيلي يكشف.. ترامب أراد مهاجمة إيران بأيدٍ إسرائيلية

ترجمة "لبنان 24"

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Lebanon 24
10-10-2026 | 09:09
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تقرير اسرائيلي يكشف.. ترامب أراد مهاجمة إيران بأيدٍ إسرائيلية
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كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، في تقرير للصحافي بن كسبيت، أن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل تنفيذ هجوم عسكري منفرد على إيران خلال المحادثات التي جرت بين الجانبين في الأسبوعين الأخيرين، من دون مشاركة أميركية مباشرة أو تنفيذ عملية مشتركة.
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وبحسب الصحيفة، جاء الطلب الأميركي على خلفية معلومات استخباراتية تشير إلى نجاح إيران في إعادة بناء قدراتها على إنتاج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة بوتيرة سريعة، على رغم الضربات الأميركية والإسرائيلية التي استهدفت منشآتها العسكرية خلال الأشهر الماضية.

وأوضحت "معاريف" أن واشنطن فضّلت إسناد مهمة الهجوم إلى إسرائيل لتجنب التداعيات السياسية التي قد تترتب على تدخل عسكري أميركي جديد قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في تشرين الثاني المقبل، انطلاقاً من اعتقادها بأن إسرائيل قد تكون معنية بتنفيذ عملية عسكرية قبل انتخاباتها.

إلا أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير أبلغ الأميركيين، وفقاً لما أورده الصحافي باراك رافيد، أن تنفيذ هجوم من هذا النوع سيؤدي على الأرجح إلى تأجيل الانتخابات الإسرائيلية، ما دفع واشنطن إلى التراجع عن طلبها في الوقت الراهن.

وأشار بن كسبيت إلى أن موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من المقترح الأميركي لا يزال غير واضح بالكامل، لافتاً إلى أن جدول أعماله خلال الأسبوع الماضي اتسم بطابع أمني مكثف، وشمل اتصالات وزيارات وُصفت بأنها "حساسة".

وربطت الصحيفة هذه التطورات بتقرير نشرته وكالة "بلومبرغ"، السبت، نقلاً عن مسؤولين غربيين، أفاد بأن إيران لا تزال تحتفظ بمخزون كبير من الصواريخ الباليستية والأسلحة المضادة للسفن، إلى جانب قدرتها على استئناف الإنتاج وتعويض جزء من خسائرها العسكرية.

كما نقل التقرير عن مسؤول غربي أن روسيا تواصل تزويد طهران بالصواريخ، في وقت تتعارض فيه التقديرات الاستخباراتية بشأن القدرات الإيرانية مع تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزير دفاعه بيت هيغسيث، اللذين أكدا أن الضربات السابقة دمّرت جزءاً أساسياً من البنية العسكرية والصناعية الإيرانية.

وبحسب ما أوردته "معاريف"، فإن المقترح الأميركي بشن هجوم إسرائيلي منفرد على إيران جرى تجميده حالياً، من دون اتضاح ما إذا كانت واشنطن ستعود إلى طرحه في مرحلة لاحقة.
المصدر: خاص "لبنان24"
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