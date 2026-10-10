تقرير اسرائيلي يكشف.. ترامب أراد مهاجمة إيران بأيدٍ إسرائيلية

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كشفت صحيفة "معاريف" ، في تقرير للصحافي بن كسبيت، أن طلبت من تنفيذ هجوم عسكري منفرد على خلال المحادثات التي جرت بين الجانبين في الأسبوعين الأخيرين، من دون مشاركة أميركية مباشرة أو تنفيذ عملية مشتركة.وبحسب الصحيفة، جاء الطلب الأميركي على خلفية معلومات استخباراتية تشير إلى نجاح إيران في إعادة بناء قدراتها على إنتاج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة بوتيرة سريعة، على رغم الضربات الأميركية والإسرائيلية التي استهدفت منشآتها العسكرية خلال الأشهر الماضية.وأوضحت "معاريف" أن فضّلت إسناد مهمة الهجوم إلى إسرائيل لتجنب التداعيات السياسية التي قد تترتب على تدخل عسكري أميركي جديد قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في تشرين الثاني المقبل، انطلاقاً من اعتقادها بأن إسرائيل قد تكون معنية بتنفيذ عملية عسكرية قبل انتخاباتها.إلا أن رئيس أركان الجيش إيال زامير أبلغ ، وفقاً لما أورده الصحافي باراك رافيد، أن تنفيذ هجوم من هذا النوع سيؤدي على الأرجح إلى تأجيل الانتخابات الإسرائيلية، ما دفع واشنطن إلى التراجع عن طلبها في الوقت الراهن.وأشار بن كسبيت إلى أن موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من المقترح الأميركي لا يزال غير واضح بالكامل، لافتاً إلى أن جدول أعماله خلال الأسبوع الماضي اتسم بطابع أمني مكثف، وشمل اتصالات وزيارات وُصفت بأنها "حساسة".وربطت الصحيفة هذه التطورات بتقرير نشرته وكالة "بلومبرغ"، السبت، نقلاً عن مسؤولين غربيين، أفاد بأن إيران لا تزال تحتفظ بمخزون كبير من الصواريخ الباليستية والأسلحة المضادة للسفن، إلى جانب قدرتها على استئناف الإنتاج وتعويض جزء من خسائرها العسكرية.كما نقل التقرير عن مسؤول غربي أن تواصل تزويد طهران بالصواريخ، في وقت تتعارض فيه التقديرات الاستخباراتية بشأن القدرات مع تصريحات الرئيس الأميركي ووزير دفاعه بيت هيغسيث، اللذين أكدا أن الضربات السابقة دمّرت جزءاً أساسياً من البنية العسكرية والصناعية الإيرانية.وبحسب ما أوردته "معاريف"، فإن المقترح الأميركي بشن هجوم إسرائيلي منفرد على إيران جرى تجميده حالياً، من دون اتضاح ما إذا كانت واشنطن ستعود إلى طرحه في مرحلة لاحقة.