رغم "صفقة الديزل".. ألمانيا ترفض التراجع عن عقوبات روسيا

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أكدت الحكومة ، السبت، تمسكها بالعقوبات المفروضة على ، ومواصلة العمل مع شركائها لفرض إجراءات إضافية، رغم قرار الرئيس الأميركي رفع بعض مؤقتاً عن صادرات الديزل الروسي.وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان كورنيليوس إن برلين أخذت علماً بالقرار الأميركي، مشدداً على أن موقفها من العقوبات لم يتغير، وأن دعمها لأوكرانيا سيستمر بالتوازي مع الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب.وكان قد أعلن التوصل إلى اتفاق مع روسيا لتوريد الديزل إلى الأسواق العالمية، بهدف خفض أسعار الوقود التي ارتفعت إلى مستويات قياسية تقريباً، قبل انتخابات التجديد النصفي الأميركية المقررة في تشرين الثاني المقبل.ويعكس الموقف الألماني تبايناً مع الخطوة الأميركية الأخيرة، في وقت تؤكد فيه برلين استمرار دعمها لكييف وعدم التراجع عن سياسة الضغط الاقتصادي على .