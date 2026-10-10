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عربي-دولي

رغم "صفقة الديزل".. ألمانيا ترفض التراجع عن عقوبات روسيا

Lebanon 24
10-10-2026 | 10:03
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رغم صفقة الديزل.. ألمانيا ترفض التراجع عن عقوبات روسيا
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أكدت الحكومة الألمانية، السبت، تمسكها بالعقوبات المفروضة على روسيا، ومواصلة العمل مع شركائها الأوروبيين لفرض إجراءات إضافية، رغم قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع بعض العقوبات مؤقتاً عن صادرات الديزل الروسي.
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وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان كورنيليوس إن برلين أخذت علماً بالقرار الأميركي، مشدداً على أن موقفها من العقوبات لم يتغير، وأن دعمها لأوكرانيا سيستمر بالتوازي مع الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب.

وكان ترامب قد أعلن التوصل إلى اتفاق مع روسيا لتوريد الديزل إلى الأسواق العالمية، بهدف خفض أسعار الوقود التي ارتفعت إلى مستويات قياسية تقريباً، قبل انتخابات التجديد النصفي الأميركية المقررة في تشرين الثاني المقبل.

ويعكس الموقف الألماني تبايناً مع الخطوة الأميركية الأخيرة، في وقت تؤكد فيه برلين استمرار دعمها لكييف وعدم التراجع عن سياسة الضغط الاقتصادي على موسكو.
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