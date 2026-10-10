"الخطوط الكويتية" تلغي رحلاتها إلى الرياض بسبب الوضع الأمني

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وقالت الشركة إن الإلغاء يشمل الرحلة KU775 المتجهة من الكويت إلى ، والرحلة KU776 في الاتجاه المعاكس، داعية المسافرين إلى متابعة حالة رحلاتهم، على أن تُرسل التحديثات عبر الإشعارات والرسائل النصية إلى أرقام الهواتف المسجّلة في الحجوزات.وبحسب وكالة "الأناضول"، لم تكن السلطات السعودية قد أصدرت إعلاناً رسمياً يؤكد إغلاق مطار الملك خالد الدولي في الرياض حتى السبت، فيما طلب من المسافرين التواصل مباشرة مع شركات الطيران والتحقق من حالة رحلاتهم قبل التوجه إليه، في ظل تقارير عن اضطرابات في حركة الملاحة وإجلاء مسافرين.ويأتي ذلك بعد هجمات استهدفت مرافق في مطار الملك خالد الدولي وطائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية، الخميس، وأسفرت، وفق السلطات السعودية، عن مقتل ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين. وأعلنت الهيئة السعودية لاحقاً استئناف العمليات وعودة حركة الطيران إلى طبيعتها.وكان الحوثيون قد أعلنوا مسؤوليتهم عن عدد من الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيّرة التي استهدفت مطارات سعودية خلال الأيام الماضية، ما أثار مخاوف بشأن سلامة حركة الطيران في المنطقة.