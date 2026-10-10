قتلى بينهم أطفال في قصف روسي لأوكرانيا.. وزيلينسكي يهاجم اتفاق ترامب وبوتين

قُتل 15 شخصاً، بينهم ثلاثة أطفال، في ضربات روسية استهدفت مباني سكنية في مدينة زابوريجيا جنوب شرقي ، السبت، فيما اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي موسكو باستغلال تخفيف الأميركية لمواصلة الحرب، بعد إعلان الرئيس الأميركي اتفاقاً مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لتوريد الديزل الروسي.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، نقلاً عن مسؤولين أوكرانيين، أُصيب 16 شخصاً على الأقل في الهجوم الذي استهدف مناطق سكنية، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث بين الأنقاض. وجاء القصف بعد يوم واحد من إعلان التوصل إلى اتفاق لشراء إمدادات من الديزل الروسي، في خطوة أثارت انتقادات كييف.

وقال زيلينسكي إن ردّت على تخفيف القيود على صادرات الديزل بإلقاء خمس قنابل جوية انزلاقية على مبانٍ سكنية في زابوريجيا، معتبراً أن موسكو ترى في تخفيف الضغط الاقتصادي فرصة لمواصلة القتال واستهداف المدن .

وأضاف أن الإيرادات الإضافية التي ستحصل عليها روسيا من صادرات الطاقة ستساعدها في تمويل إنتاج الصواريخ وتطوير الطائرات المسيّرة وشراء مكوّنات الأسلحة وتجنيد المقاتلين، مؤكداً أن تقليص قدرة موسكو على مواصلة الحرب هو السبيل لدفعها نحو وقفها.

وكان ترامب قد أعلن، الجمعة، أن روسيا ستبدأ بتوريد أكثر من 300 ألف طن من الديزل إلى الأسواق الأميركية والعالمية، على أن تتبعها كميات إضافية، بينها 500 ألف طن في تشرين الثاني، ثم مليون طن، وثلاثة ملايين طن خلال فترة قصيرة. وقال إن الاتفاق يأتي في إطار مساعيه لخفض أسعار الوقود في قبل انتخابات التجديد النصفي في تشرين الثاني.

وأثار الإعلان استياء أوكرانيا وحلفائها ، إذ اعتبرت كييف أن تخفيف القيود على صادرات الطاقة الروسية يمنح موسكو موارد إضافية لتمويل حربها. كما أكدت السويد وألمانيا تمسكهما بالعقوبات المفروضة على روسيا، فيما أشارت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في ، إلى أن التكتل يستعد لإقرار حزمة جديدة من العقوبات.

ويأتي التصعيد في وقت تتواصل فيه الضربات الجوية المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، مع استمرار الهجمات الروسية على المدن والبنية التحتية للطاقة. كما استهدفت صواريخ العاصمة كييف، السبت، ما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص، وفق السلطات المحلية.