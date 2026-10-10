بعبارات مهينة جدًا.. ترامب يهاجم المدعية العامة في نيويورك

شنّ الرئيس الأميركي هجوماً لفظياً على المدعية العامة لولاية ليتيسيا ، واصفاً إياها بأنها "مقززة" و"كلبة"، خلال تجمع انتخابي في مدينة سيراكيوز، في تصعيد جديد بين الطرفين على خلفية تولّي جيمس التحقيق في قضية اغتصاب جماعي مزعومة مرتبطة بجامعة كورنيل.

وبحسب موقع "People"، جاءت تصريحات خلال تجمع لدعم مرشحين جمهوريين في انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 تشرين الثاني، حيث كرر اتهام جيمس بالفساد، ودعا الناخبين إلى إبعادها، إلى جانب حاكمة نيويورك كاثي هوكول، عن السلطة.

كما زعم ترامب أن جيمس تخضع للتدقيق بسبب ما وصفه بسوء السلوك في الملاحقة القضائية، وربط ذلك بالقضية المدنية التي رفعتها ضده بشأن الاحتيال، والتي انتهت بحكم ضده عام 2024. وكانت جيمس قد نفت الاتهامات الموجهة إليها، فيما أُسقط تحقيق سابق بشأن احتمال انتهاك مكتبها حقوق ترامب المدنية في تشرين الثاني 2025.

وردّ متحدث باسم حملة جيمس لإعادة انتخابها بأن ترامب يلجأ إلى الهجمات الشخصية لأنه لا يملك سياسات ناجحة يعرضها على الناخبين، مضيفاً أنه يستطيع مواصلة جولاته ، لكن ذلك لن يغيّر، بحسب الحملة، طبيعة أجندته السياسية.

وتأتي تصريحات ترامب بعد تعيين جيمس مدعية خاصة للإشراف على التحقيق في قضية تُعرف إعلامياً باسم "كورنيـل 7"، تتعلق باتهامات وجهتها امرأة إلى سبعة أعضاء في أخوية "تشي فاي" في جامعة كورنيل، قالت إنهم خدرّوها واعتدوا عليها جنسياً بصورة جماعية في تشرين الأول 2024. وقدّمت المرأة، التي تستخدم الاسم المستعار "جين دو"، شكوى مدنية في أيلول 2026.

وكانت السلطات قد تلقت بلاغاً عن الواقعة في تشرين الثاني 2024، من دون توجيه اتهامات آنذاك. وأُعيد فتح التحقيق في 28 أيلول الماضي، قبل أن تعيّن هوكول جيمس للإشراف عليه، بعدما قالت إنها فقدت الثقة بطريقة تعامل المحققين المحليين مع القضية.

وسبق لترامب أن انتقد تعيين جيمس، قائلاً إنه يشعر بالأسف للمتهمين وإنهم لن يحصلوا على محاكمة عادلة. في المقابل، قالت جيمس إنها ملتزمة بإجراء تحقيق يستند إلى الوقائع والقانون، فيما نفى محامو ثلاثة من الرجال الواردة أسماؤهم في الدعوى ارتكاب موكليهم أي مخالفات جنائية.