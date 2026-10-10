تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بعبارات مهينة جدًا.. ترامب يهاجم المدعية العامة في نيويورك

Lebanon 24
10-10-2026 | 16:20
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
بعبارات مهينة جدًا.. ترامب يهاجم المدعية العامة في نيويورك
بعبارات مهينة جدًا.. ترامب يهاجم المدعية العامة في نيويورك photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

شنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب هجوماً لفظياً على المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس، واصفاً إياها بأنها "مقززة" و"كلبة"، خلال تجمع انتخابي في مدينة سيراكيوز، في تصعيد جديد بين الطرفين على خلفية تولّي جيمس التحقيق في قضية اغتصاب جماعي مزعومة مرتبطة بجامعة كورنيل.

وبحسب موقع "People"، جاءت تصريحات ترامب خلال تجمع لدعم مرشحين جمهوريين في انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 تشرين الثاني، حيث كرر اتهام جيمس بالفساد، ودعا الناخبين إلى إبعادها، إلى جانب حاكمة نيويورك كاثي هوكول، عن السلطة.

كما زعم ترامب أن جيمس تخضع للتدقيق بسبب ما وصفه بسوء السلوك في الملاحقة القضائية، وربط ذلك بالقضية المدنية التي رفعتها ضده بشأن الاحتيال، والتي انتهت بحكم ضده عام 2024. وكانت جيمس قد نفت الاتهامات الموجهة إليها، فيما أُسقط تحقيق سابق بشأن احتمال انتهاك مكتبها حقوق ترامب المدنية في تشرين الثاني 2025.

وردّ متحدث باسم حملة جيمس لإعادة انتخابها بأن ترامب يلجأ إلى الهجمات الشخصية لأنه لا يملك سياسات ناجحة يعرضها على الناخبين، مضيفاً أنه يستطيع مواصلة جولاته الانتخابية، لكن ذلك لن يغيّر، بحسب الحملة، طبيعة أجندته السياسية.

وتأتي تصريحات ترامب بعد تعيين جيمس مدعية خاصة للإشراف على التحقيق في قضية تُعرف إعلامياً باسم "كورنيـل 7"، تتعلق باتهامات وجهتها امرأة إلى سبعة أعضاء في أخوية "تشي فاي" في جامعة كورنيل، قالت إنهم خدرّوها واعتدوا عليها جنسياً بصورة جماعية في تشرين الأول 2024. وقدّمت المرأة، التي تستخدم الاسم المستعار "جين دو"، شكوى مدنية في أيلول 2026.

وكانت السلطات قد تلقت بلاغاً عن الواقعة في تشرين الثاني 2024، من دون توجيه اتهامات آنذاك. وأُعيد فتح التحقيق في 28 أيلول الماضي، قبل أن تعيّن هوكول جيمس للإشراف عليه، بعدما قالت إنها فقدت الثقة بطريقة تعامل المحققين المحليين مع القضية.

وسبق لترامب أن انتقد تعيين جيمس، قائلاً إنه يشعر بالأسف للمتهمين وإنهم لن يحصلوا على محاكمة عادلة. في المقابل، قالت جيمس إنها ملتزمة بإجراء تحقيق يستند إلى الوقائع والقانون، فيما نفى محامو ثلاثة من الرجال الواردة أسماؤهم في الدعوى ارتكاب موكليهم أي مخالفات جنائية.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
لقاء بين وزيري الخارجية السعودي والإيراني على هامش اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك
lebanon 24
Lebanon24
11/10/2026 10:33:51 Lebanon 24 Lebanon 24
التلفزيون الإيراني: وصول وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
lebanon 24
Lebanon24
11/10/2026 10:33:51 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السعودي يصل إلى نيويورك لترؤس وفد المملكة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
lebanon 24
Lebanon24
11/10/2026 10:33:51 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس: الاجتماع سيعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك
lebanon 24
Lebanon24
11/10/2026 10:33:51 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

ولاية نيويورك

دونالد ترامب

الانتخابية

دونالد

الملاح

الملا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
02:40 | 2026-10-11
Lebanon24
01:06 | 2026-10-11
Lebanon24
00:52 | 2026-10-11
Lebanon24
23:46 | 2026-10-10
Lebanon24
23:42 | 2026-10-10
Lebanon24
23:33 | 2026-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24