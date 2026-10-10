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عربي-دولي

مقذوف مجهول يشعل حريقاً في ناقلة نفط بمضيق هرمز

Lebanon 24
10-10-2026 | 23:02
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مقذوف مجهول يشعل حريقاً في ناقلة نفط بمضيق هرمز
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أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، مساء السبت، إصابة ناقلة نفط بمقذوف مجهول خلال عبورها مضيق هرمز، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها.

وقالت الهيئة إنها تلقت بلاغاً من ربان الناقلة، التي كانت في طريقها إلى خارج المضيق، يفيد بتعرض جانبها الأيسر لضربة لم تُعرف طبيعتها أو الجهة المسؤولة عنها.

وأكد البلاغ سلامة جميع أفراد الطاقم، فيما لم يتضح بعد حجم الأضرار التي لحقت بالسفينة أو ما إذا كان الحادث تسبب بأي تلوث بيئي.

ونصحت الهيئة السفن العابرة بتوخي الحذر وإبلاغها عن أي نشاط مشبوه، بالتزامن مع فتح تحقيق في ملابسات الحادث.

ويأتي الاستهداف في ظل استمرار التوتر في الممر المائي الحيوي، الذي لا تزال حركة السفن فيه أدنى بكثير من مستويات ما قبل الحرب.

وكان مسؤولون أميركيون قد قالوا في آب الماضي إن حملة القصف التي نفذتها واشنطن عقب انهيار مذكرة التفاهم مع إيران أضعفت قدرة الحرس الثوري على مهاجمة السفن. كما أعلن الجيش الأميركي إعادة فرض الحصار البحري على إيران في 14 تموز، ونفذ عمليات لإزالة الألغام بمشاركة غواصين وقوات خاصة وطائرات مسيّرة.

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