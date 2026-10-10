بعد أزمة المولدات.. موريتانيا تغيّر حكومتها وتستبدل وزيري الدفاع والداخلية

أعلنت الرئاسة الموريتانية، ليل السبت-الأحد، تشكيل حكومة جديدة برئاسة المختار ولد أجاي، تضم 29 حقيبة وزارية و9 وزراء جدد.

وجاء الإعلان بعدما كلّف الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، الجمعة، ولد أجاي اقتراح تشكيلة حكومية جديدة، عقب استقالة حكومته على خلفية التحقيقات في احتراق مولدين رئيسيين للكهرباء وانقطاع عن العاصمة نواكشوط.

وشهدت التشكيلة مغادرة محمد أحمد ولد محمد الأمين ووزير الدفاع حننه ولد سيدي، وهما من المقربين من الرئيس وشغلا منصبيهما منذ وصوله إلى السلطة عام 2019.

وعُيّن عثمان با وزيراً للدفاع، بعدما سبق أن تولى حقيبة التربية والتعليم، فيما انتقل المختار ولد بوسيف من وزارة الصيد البحري لتولي .

كما أُبعد وزير والطاقة محمد ولد خلفية أزمة الكهرباء، وعاد الوزير السابق محمد ولد عبد الفتاح لتولي حقيبة الطاقة والنفط.

وشملت التغييرات وزارات الشؤون الإسلامية والزراعة والصيد والتنمية الحيوانية والإسكان والثقافة والأمانة العامة للحكومة، كما غادر التشكيلة وزراء الاقتصاد والصحة والثقافة والإسكان والشؤون الإسلامية.

وقالت الرئاسة إن الحكومة الجديدة مطالبة بامتلاك "الكفاءة السياسية والفنية" لمواصلة تنفيذ برنامج "طموحي للوطن"، ومواجهة تداعيات الأزمة العالمية وتعزيز الحماية الاجتماعية وفرص التدريب والعمل للشباب.

وفي مراسيم منفصلة، عُيّنت عيشاتا با يحيى وزيرة أمينة عامة لرئاسة الجمهورية، ومحمد عالي ولد سيدي محمد وزيراً مستشاراً لدى الرئاسة، ودحيد ولد مفوضاً لحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع .