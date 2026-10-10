تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بعد أزمة المولدات.. موريتانيا تغيّر حكومتها وتستبدل وزيري الدفاع والداخلية

Lebanon 24
10-10-2026 | 23:31
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
بعد أزمة المولدات.. موريتانيا تغيّر حكومتها وتستبدل وزيري الدفاع والداخلية
بعد أزمة المولدات.. موريتانيا تغيّر حكومتها وتستبدل وزيري الدفاع والداخلية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أعلنت الرئاسة الموريتانية، ليل السبت-الأحد، تشكيل حكومة جديدة برئاسة المختار ولد أجاي، تضم 29 حقيبة وزارية و9 وزراء جدد.

وجاء الإعلان بعدما كلّف الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، الجمعة، ولد أجاي اقتراح تشكيلة حكومية جديدة، عقب استقالة حكومته على خلفية التحقيقات في احتراق مولدين رئيسيين للكهرباء وانقطاع التيار عن العاصمة نواكشوط.

وشهدت التشكيلة مغادرة وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين ووزير الدفاع حننه ولد سيدي، وهما من المقربين من الرئيس وشغلا منصبيهما منذ وصوله إلى السلطة عام 2019.

وعُيّن عثمان با وزيراً للدفاع، بعدما سبق أن تولى حقيبة التربية والتعليم، فيما انتقل المختار ولد بوسيف من وزارة الصيد البحري لتولي وزارة الداخلية.

كما أُبعد وزير النفط والطاقة محمد ولد خالد على خلفية أزمة الكهرباء، وعاد الوزير السابق محمد ولد عبد الفتاح لتولي حقيبة الطاقة والنفط.

وشملت التغييرات وزارات الشؤون الإسلامية والزراعة والصيد والتنمية الحيوانية والإسكان والثقافة والأمانة العامة للحكومة، كما غادر التشكيلة وزراء الاقتصاد والصحة والثقافة والإسكان والشؤون الإسلامية.

وقالت الرئاسة إن الحكومة الجديدة مطالبة بامتلاك "الكفاءة السياسية والفنية" لمواصلة تنفيذ برنامج "طموحي للوطن"، ومواجهة تداعيات الأزمة العالمية وتعزيز الحماية الاجتماعية وفرص التدريب والعمل للشباب.

وفي مراسيم منفصلة، عُيّنت عيشاتا با يحيى وزيرة أمينة عامة لرئاسة الجمهورية، ومحمد عالي ولد سيدي محمد وزيراً مستشاراً لدى الرئاسة، ودحيد ولد القاسم مفوضاً لحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الداخلية حول احتمال استقالة وزير الدفاع: هو وزير موجود في الحكومة ومعروف بمناقبيته ورئيس الحكومة يعنيه تضامن حكومته ووزرائها
lebanon 24
Lebanon24
11/10/2026 10:34:28 Lebanon 24 Lebanon 24
موريتانيا تستدعي سفير إيران لديها وتطلب عدم التدخل في شؤونها الداخلية
lebanon 24
Lebanon24
11/10/2026 10:34:28 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد الفواتير المُرتفعة.. أصحاب المولدات يتجهون إلى التقنين!؟
lebanon 24
Lebanon24
11/10/2026 10:34:28 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد الارتفاع الكبير في فواتير المولدات.. هذا ما قررته الحكومة
lebanon 24
Lebanon24
11/10/2026 10:34:28 Lebanon 24 Lebanon 24

المجتمع المدني

وزارة الداخلية

وزير الداخلية

وزير الدفاع

الجمهوري

خالد على

جمهورية

إسلامي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
02:40 | 2026-10-11
Lebanon24
01:06 | 2026-10-11
Lebanon24
00:52 | 2026-10-11
Lebanon24
23:46 | 2026-10-10
Lebanon24
23:42 | 2026-10-10
Lebanon24
23:33 | 2026-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24