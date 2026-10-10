بينهم أطفال.. 9 ضحايا في إطلاق نار داخل منزل في بنسلفانيا

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وقالت سلطات المدينة إن إطلاق النار وقع في وقت متأخر من مساء الجمعة، وإن التحقيقات الأولية أظهرت أن جميع الضحايا قُتلوا قبل وصول الشرطة إلى الموقع.وعثر عناصر الشرطة بداية على امرأتين مصابتين بأعيرة نارية في الشارع، قبل تطويق منزل قريب بمشاركة فرق التدخل التكتيكي، بعدما سُمع إطلاق نار من داخله.وعند اقتحام المنزل، عثرت الشرطة على 7 ضحايا آخرين، بينهم أطفال، إضافة إلى المشتبه به الذي يُعتقد أنه توفي متأثراً بعيار ناري أطلقه على نفسه.وقال قائد شرطة المدينة ريك لوراه إن الواقعة "مقلقة للغاية"، مؤكداً عدم وجود تهديد مستمر للسلامة العامة، فيما تتواصل التحقيقات لتحديد الدافع وراء الهجوم.وبحسب بيانات " "، تعد هذه الواقعة جريمة القتل الجماعي التاسعة عشرة على الأقل في منذ بداية العام. ويصنّف الأرشيف ضمن هذه الفئة الحوادث التي يُقتل فيها 4 أشخاص أو أكثر.