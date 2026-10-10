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عربي-دولي

بالفيديو: سفينة غادرت ميناءً إيرانياً... والجيش الأميركي يعطلها

Lebanon 24
10-10-2026 | 23:46
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بالفيديو: سفينة غادرت ميناءً إيرانياً... والجيش الأميركي يعطلها
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أعلنت القيادة الوسطى الأميركية "سنتكوم" تعطيل سفينة شحن تجارية في خليج عُمان، بعدما قالت إن طاقمها تجاهل تحذيرات متكررة وحاول الالتفاف على الحصار البحري المفروض على إيران.

وأوضحت أن مقاتلة أميركية استهدفت مؤخرة السفينة "إم في أوشن موليكا"، المعروفة أيضاً باسم "أريكا صن" والمسجلة في بنما، مستخدمة ذخيرة دقيقة أدت إلى تعطيل نظام الدفع بالكامل من دون إصابة أفراد الطاقم.

ونشرت "سنتكوم" مقطعاً مصوراً لعملية الاستهداف، مشيرة إلى أن السفينة كانت قد غادرت ميناءً إيرانياً قبل اعتراضها.

وكانت القوات الأميركية قد استأنفت في 14 تموز فرض الحصار على السفن الداخلة إلى الموانئ الإيرانية أو الخارجة منها.

وبحسب أرقام "سنتكوم"، أسفرت عملياتها خلال ثلاثة أشهر عن تعطيل 4 سفن تجارية وإعادة توجيه 135 سفينة، إضافة إلى تدمير 10 ناقلات نفط قالت إنها مرتبطة بـ"شبكة الظل" التابعة للحرس الثوري الإيراني.

ودعت القيادة الأميركية السفن المبحرة في خليج عُمان ومداخل مضيق هرمز إلى الالتزام بتحذيرات الحصار ومتابعة الإشعارات البحرية والتواصل مع القوات الأميركية في المنطقة.

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