بالفيديو: سفينة غادرت ميناءً إيرانياً... والجيش الأميركي يعطلها

أعلنت القيادة الوسطى الأميركية "سنتكوم" تعطيل سفينة شحن تجارية في خليج ، بعدما قالت إن طاقمها تجاهل تحذيرات متكررة وحاول الالتفاف على الحصار البحري المفروض على .

وأوضحت أن مقاتلة أميركية استهدفت مؤخرة السفينة "إم في موليكا"، المعروفة أيضاً باسم "أريكا صن" والمسجلة في بنما، مستخدمة ذخيرة دقيقة أدت إلى تعطيل نظام الدفع بالكامل من دون إصابة أفراد الطاقم.

ونشرت "سنتكوم" مقطعاً مصوراً لعملية الاستهداف، مشيرة إلى أن السفينة كانت قد غادرت ميناءً إيرانياً قبل اعتراضها.

وكانت القوات الأميركية قد استأنفت في 14 فرض الحصار على السفن الداخلة إلى الموانئ أو الخارجة منها.

وبحسب أرقام "سنتكوم"، أسفرت عملياتها خلال ثلاثة أشهر عن تعطيل 4 سفن تجارية وإعادة توجيه 135 سفينة، إضافة إلى تدمير 10 ناقلات نفط قالت إنها مرتبطة بـ"شبكة الظل" التابعة للحرس الثوري .

ودعت القيادة الأميركية السفن المبحرة في خليج عُمان ومداخل إلى الالتزام بتحذيرات الحصار ومتابعة الإشعارات البحرية والتواصل مع القوات الأميركية في المنطقة.