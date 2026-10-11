ماسك يؤيد ترامب: حان وقت اختيار رئيس جديد لأوكرانيا

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أعلن رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك، الأحد، تأييده دعوة الرئيس دونالد ترامب إلى إجراء انتخابات في أوكرانيا واختيار بديل للرئيس فولوديمير زيلينسكي.
وكتب ماسك عبر منصة "إكس": "أتفق مع ذلك، لقد حان الوقت لأوكرانيا لاختيار رئيس جديد".
وكان ترامب قد قال إن أوكرانيا تحتاج إلى رئيس قادر على التوصل إلى اتفاق، معتبراً أن زيلينسكي أتيحت له فرص للقيام بذلك لكنه لم يستفد منها.
ورد وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها بأن زيلينسكي يحظى بدعم الشعب، مؤكداً أن الأوكرانيين وحدهم يملكون حق اختيار رئيسهم.
وأضاف سيبيها: "يقود الرئيس زيلينسكي أمتنا في زمن الحرب، وهي حرب من أجل الاستقلال والحرية والكرامة"، معتبراً أن التصريحات الخارجية تؤكد أنه يؤدي مهامه على النحو الصحيح ويستحق الدعم.