أعلن رجل الأعمال الأميركي ، الأحد، تأييده دعوة إلى إجراء انتخابات في واختيار بديل للرئيس .

وكتب عبر منصة "إكس": "أتفق مع ذلك، لقد حان الوقت لأوكرانيا لاختيار رئيس جديد".

وكان قد قال إن أوكرانيا تحتاج إلى رئيس قادر على التوصل إلى اتفاق، معتبراً أن أتيحت له فرص للقيام بذلك لكنه لم يستفد منها.

ورد الأوكراني أندري سيبيها بأن زيلينسكي يحظى بدعم الشعب، مؤكداً أن الأوكرانيين وحدهم يملكون حق اختيار رئيسهم.

وأضاف سيبيها: "يقود الرئيس زيلينسكي أمتنا في زمن الحرب، وهي حرب من أجل والحرية والكرامة"، معتبراً أن التصريحات الخارجية تؤكد أنه يؤدي مهامه على النحو الصحيح ويستحق الدعم.