تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

ماسك يؤيد ترامب: حان وقت اختيار رئيس جديد لأوكرانيا

Lebanon 24
11-10-2026 | 02:40
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
ماسك يؤيد ترامب: حان وقت اختيار رئيس جديد لأوكرانيا
ماسك يؤيد ترامب: حان وقت اختيار رئيس جديد لأوكرانيا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أعلن رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك، الأحد، تأييده دعوة الرئيس دونالد ترامب إلى إجراء انتخابات في أوكرانيا واختيار بديل للرئيس فولوديمير زيلينسكي.

وكتب ماسك عبر منصة "إكس": "أتفق مع ذلك، لقد حان الوقت لأوكرانيا لاختيار رئيس جديد".

وكان ترامب قد قال إن أوكرانيا تحتاج إلى رئيس قادر على التوصل إلى اتفاق، معتبراً أن زيلينسكي أتيحت له فرص للقيام بذلك لكنه لم يستفد منها.

ورد وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها بأن زيلينسكي يحظى بدعم الشعب، مؤكداً أن الأوكرانيين وحدهم يملكون حق اختيار رئيسهم.

وأضاف سيبيها: "يقود الرئيس زيلينسكي أمتنا في زمن الحرب، وهي حرب من أجل الاستقلال والحرية والكرامة"، معتبراً أن التصريحات الخارجية تؤكد أنه يؤدي مهامه على النحو الصحيح ويستحق الدعم.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيغيست: إيلون ماسك سيتولّى قيادة مشروع جديد لتحديد حاجات الجيش الأميركي في حروب المستقبل
lebanon 24
Lebanon24
11/10/2026 14:52:11 Lebanon 24 Lebanon 24
الـ BOT على طاولة البحث...هل حان وقت الشراكة في قطاع الكهرباء؟
lebanon 24
Lebanon24
11/10/2026 14:52:11 Lebanon 24 Lebanon 24
في ذكرى 7 أكتوبر...غوتيريش: حان وقت بناء مسار للسلام
lebanon 24
Lebanon24
11/10/2026 14:52:11 Lebanon 24 Lebanon 24
الكتائب: حان وقت حصر السلاح والقرار بيد الدولة
lebanon 24
Lebanon24
11/10/2026 14:52:11 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس دونالد ترامب

فولوديمير زيلينسكي

وزير الخارجية

دونالد ترامب

إيلون ماسك

الاستقلال

فولوديمير

زيلينسكي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
07:27 | 2026-10-11
Lebanon24
07:00 | 2026-10-11
Lebanon24
06:55 | 2026-10-11
Lebanon24
06:43 | 2026-10-11
Lebanon24
06:40 | 2026-10-11
Lebanon24
06:04 | 2026-10-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24