الحوثيون يحذّرون شركات الطيران من استخدام المطارات السعودية

جدّد الحوثيون في اليمن تحذيرهم لشركات الطيران والعاملين والمسافرين من استخدام المطارات ، داعين إلى التعامل بجدية مع تحذيرهم، وذلك عقب هجوم استهدف مطار الدولي وأسفر، بحسب التقارير، عن مقتل 12 شخصاً وإصابة أكثر من 300 آخرين.

وحمّل الحوثيون السعودية مسؤولية ما وصفوه بفشل عمليات اعتراض الهجوم.

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وكانت قد أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، مقتل 12 شخصا وإصابة المئات في الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي بالرياض، عصر يوم السبت.



وأوضحت الهيئة أن الاعتداء أسفر عن وفاة 4 مواطنين سعوديين، ومقيمين من جنسيات عدة، هم: اثنان من الجنسية البنغلاديشية، وواحد من الجنسية الأميركية، وواحد من الجنسية ، وواحد من الجنسية الأردنية، وواحد من الجنسية ، وواحد من الجنسية ، وواحد من الجنسية السودانية.



وأشار البيان إلى أن الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي في الرياض، أسفر أيضا عن إصابة 309 أشخاص، يتلقون الرعاية الصحية اللازمة في عدد من المستشفيات، ومن بينهم من يعانون من إصابات حرجة.



وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، أن الهجوم ، تسبب في وقوع أضرار مادية في الموقع، مشيرة إلى أن الجهات المختصة تجري حاليا عمليات حصر لتلك الأضرار.