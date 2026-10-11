استطلاعات إسرائيلية: أيزنكوت يتقدم على نتنياهو.. ولا أغلبية واضحة

تُظهر استطلاعات الرأي تقارباً في المنافسة ، مع تقدم حزب "يشار" بقيادة غادي أيزنكوت في عدد من الاستطلاعات، من دون أن يتمكن أي من المعسكرين من ضمان الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة المقبلة.

وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، فإن متوسط نتائج الاستطلاعات يضع معسكر رئيس الوزراء والمعارضة الصهيونية عند نحو 52 مقعداً لكل منهما، فيما يحتاج أي معسكر إلى 61 مقعداً لضمان الأغلبية في الكنيست.

وبحسب استطلاع صحيفة "معاريف"، ارتفع رصيد حزب الليكود مقعداً واحداً، ليصبح معسكر الائتلاف مساوياً للمعارضة الصهيونية بـ52 مقعداً لكل منهما. وفي المقابل، خسر حزب " " مقعداً، فيما تراجعت قوة حزب "عوتسما يهوديت" بزعامة إيتمار بن غفير، مقابل ارتفاع رصيد الحزب الصهيوني الديني بقيادة بتسلئيل سموتريتش مقعداً واحداً. وحصلت الأحزاب العربية مجتمعة على 12 مقعداً.

أما استطلاع القناة 13، فأظهر تعادلاً بين حزب "يشار" والليكود عند 20 مقعداً لكل منهما، مع حصول معسكر على 55 مقعداً مقابل 50 لمعسكر أيزنكوت، فيما نالت الأحزاب العربية 15 مقعداً. وتمكن حزب "شعب " بقيادة أوفير وينتر من تجاوز نسبة الحسم بخمسة مقاعد، بينما بقيت عدة أحزاب أخرى دونها.

وفي استطلاع هيئة البث "كان 11"، حافظ حزب أيزنكوت على الصدارة بـ23 مقعداً، مقابل 21 لليكود، فيما ارتفع رصيد حزب "معاً" بقيادة رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت إلى 12 مقعداً. ومع تراجع حزب وينتر إلى ما دون نسبة الحسم، بلغ رصيد معسكر أيزنكوت 52 مقعداً، مقابل 51 لمعسكر نتنياهو، فيما حصلت الأحزاب العربية على 13 مقعداً.

وأظهر استطلاع القناة 12 أيضاً تقدم حزب "يشار" بـ23 مقعداً، يليه الليكود بـ21، مع حصول أحزاب على 54 مقعداً، والائتلاف على 49، والأحزاب العربية على 13 مقعداً.

ويشير التقرير إلى أن الفوارق بين الاستطلاعات، ومصير الأحزاب التي تقترب من نسبة الحسم، قد يؤثران في حسابات تشكيل الحكومة المقبلة. ويوضح أن متوسط المقاعد يستند إلى أربعة استطلاعات منفصلة، ولا يمثل استطلاعاً جديداً أو توقعاً نهائياً لنتائج الانتخابات.