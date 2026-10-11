في الأسابيع المُقبلة... هاري وميغان يستعدّان للعودة إلى أميركا

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يستعدّ الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل للعودة إلى خلال الأسابيع المقبلة، بعد إقامة مؤقتة في .ووفقًا لما نقلته صحيفة "ميرور" عن صديق مقرب من الزوجين، فإن دوق ودوقة ساسكس يعتزمان قضاء عطلة برفقة طفليهما الأمير آرتشي والأميرة ليليبيت، في منزلهما في ولاية ، بعيدًا عن الاحتفالات التقليدية للعائلة الملكية في ساندرينغهام.وكان هاري وميغان عادا إلى بريطانيا قبل أكثر من شهر، في خطوة مفاجئة أعادت التكهنات بشأن إمكانية التقارب مع الملك تشارلز الثالث، لا سيما من انتقالهما إلى الولايات المتحدة وتخليهما عن مهامهما الملكية الرسمية.وبحسب المصدر، يسعى الزوجان إلى الابتعاد عن الأضواء خلال الفترة المقبلة، قبل العودة إلى منزلهما في مونتيسيتو، الذي احتفظا به رغم إقامتهما الأخيرة في بريطانيا.وأشار إلى أن هاري وميغان يخططان لقضاء الإجازات المدرسية برفقة طفليهما بين كاليفورنيا والبرتغال، دون ترتيبات إقامة طويلة الأمد. (ارم نيوز)