رحلة في تركيا تنتهي بمأساة... عدد القتلى والجرحى كبير (فيديو)

Manisa’nın Akhisar ilçesinde tır ile yolcu otobüsü çarpıştı. Mynet’in haberine göre kazada 11 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum. #Manisa https://t.co/PUEJ0FhYg9