رحلة في تركيا تنتهي بمأساة... عدد القتلى والجرحى كبير (فيديو)

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Manisa’nın Akhisar ilçesinde tır ile yolcu otobüsü çarpıştı. Mynet’in haberine göre kazada 11 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum.
#Manisa https://t.co/PUEJ0FhYg9
— Okan Aytaş (@OkanAytaas) October 11, 2026
Manisa’nın Akhisar ilçesinde tır ile yolcu otobüsü çarpıştı. Mynet’in haberine göre kazada 11 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum.
#Manisa https://t.co/PUEJ0FhYg9