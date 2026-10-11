يوم الثلاثاء المُقبل... دعوات جديدة للتظاهر في فرنسا

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تعهدت اتحادات الطلاب بمواصلة الاحتجاجات يوم الثلاثاء، مع استمرار إغلاق 141 مدرسة في كافة أنحاء البلاد.ودعت اتحادات الطلاب والمعلمين إلى جولة جديدة من الإضرابات المدرسية على مستوى ، مع تصاعد الدعوات إلى تظاهرات أوسع في 17 شرين الأول.وتزامن غضب طلاب المدارس الثانوية من أوضاع ، بما في ذلك شكواهم من نقص المعلمين واكتظاظ الفصول وتدهور البنية التحتية للمدارس، إضافة إلى طول ساعات الدراسة وعدم ملاءمة بعض المباني لموجات الحر، وتحولت الاحتجاجات إلى حركة أوسع نطاقاً للاحتجاج أيضاً على غلاء المعيشة.وامتدت الاحتجاجات من ضواحي إلى مناطق مختلفة من البلاد، فيما شهدت وإيطاليا تحركات طلابية مماثلة. (ارم نيوز)