في لندن... ما الذي جمع ميغان ماركل وملالا يوسفزي؟

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كشفت والناشطة الباكستانية الحائزة على ملالا يوسفزي، عن تعاون مشترك بمناسبة " للفتاة"، بهدف تعزيز فرص حصول الفتيات على التعليم المجاني والآمن حول العالم.وقد اجتمعت مع يوسفزي خلال جلسة شاي بأسلوب بريطاني تقليدي في فندق "كلاريدج" الفاخر في منطقة ميقير في .وفي بيان مشترك نُشر عبر منصة "إنستغرام"، أعلنت ماركل عن تخصيص 100% من أرباح المبيعات المحققة لمنتجات الشاي والمربى التابعة لعلامتها التجارية "As Ever" لصالح "صندوق ملالا".وأكدت الشراكة على رسالة مفادها: "عندما ندعم فتيات اليوم، فإننا نمكّن نساء ، والوصول إلى التعليم هو المفتاح لتحقيق ذلك". (ارم نيوز)