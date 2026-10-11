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عربي-دولي

في لندن... ما الذي جمع ميغان ماركل وملالا يوسفزي؟

Lebanon 24
11-10-2026 | 10:19
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في لندن... ما الذي جمع ميغان ماركل وملالا يوسفزي؟
في لندن... ما الذي جمع ميغان ماركل وملالا يوسفزي؟ photos 0
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كشفت ميغان ماركل والناشطة الباكستانية الحائزة على جائزة نوبل للسلام ملالا يوسفزي، عن تعاون مشترك بمناسبة "اليوم العالمي للفتاة"، بهدف تعزيز فرص حصول الفتيات على التعليم المجاني والآمن حول العالم.
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وقد اجتمعت ماركل مع يوسفزي خلال جلسة شاي بأسلوب بريطاني تقليدي في فندق "كلاريدج" الفاخر في منطقة ميقير في لندن.

وفي بيان مشترك نُشر عبر منصة "إنستغرام"، أعلنت ماركل عن تخصيص 100% من أرباح المبيعات المحققة يوم الأحد لمنتجات الشاي والمربى التابعة لعلامتها التجارية "As Ever" لصالح "صندوق ملالا".

وأكدت الشراكة على رسالة مفادها: "عندما ندعم فتيات اليوم، فإننا نمكّن نساء الغد، والوصول إلى التعليم هو المفتاح لتحقيق ذلك". (ارم نيوز)
 
 
 
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