تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

الجامعة العربية تدين هجمات الحوثيين على السعودية

Lebanon 24
11-10-2026 | 11:46
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
الجامعة العربية تدين هجمات الحوثيين على السعودية
الجامعة العربية تدين هجمات الحوثيين على السعودية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت جامعة الدول العربية، أن أمينها العام نبيل فهمي جدد، خلال اتصال هاتفي تلقاه من وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية أفراح الزوبة، إدانة الجامعة للهجمات التي تشنها جماعة "الحوثي" على السعودية، مؤكداً تضامنها الكامل مع المملكة.
Advertisement

وقالت الجامعة، في بيان، إن الاتصال تناول مستجدات الأوضاع في اليمن والتصعيد العسكري الأخير، بما في ذلك استهداف المطارات والمنشآت المدنية في السعودية.

وشدد فهمي على ضرورة تضافر الجهود العربية والدولية لوقف التصعيد في اليمن، والحيلولة دون مزيد من التدهور في الأوضاع الأمنية والإنسانية.

كما أكد أهمية تكثيف الجهود للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية، "وفقاً للمرجعيات المتفق عليها وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار رقم 2216، بما يضمن الحفاظ على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله واستعادة الأمن والاستقرار، وإنهاء معاناة الشعب اليمني".
مواضيع ذات صلة
الخارجية الفرنسية ل"العربية": ندين بحزم هجمات الحوثيين على أي مكان في السعودية
lebanon 24
Lebanon24
12/10/2026 01:10:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الجامعة العربية تدين استهداف خط أنابيب شرق غرب في السعودية بمسيّرات من الأراضي العراقية
lebanon 24
Lebanon24
12/10/2026 01:10:29 Lebanon 24 Lebanon 24
باكستان تدين هجمات "الحوثيين" على السعودية
lebanon 24
Lebanon24
12/10/2026 01:10:29 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الأمن يدين هجمات الحوثيين على السعودية ويطالب بوقف التصعيد فوراً
lebanon 24
Lebanon24
12/10/2026 01:10:29 Lebanon 24 Lebanon 24

جامعة الدول العربية

الجامعة العربية

الدول العربية

جامعة العربية

مجلس الأمن

المملكة

اليمنية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:55 | 2026-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:43 | 2026-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:36 | 2026-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:19 | 2026-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:09 | 2026-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:55 | 2026-10-11
Lebanon24
16:43 | 2026-10-11
Lebanon24
16:36 | 2026-10-11
Lebanon24
16:19 | 2026-10-11
Lebanon24
16:09 | 2026-10-11
Lebanon24
16:00 | 2026-10-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24