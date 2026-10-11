الجامعة العربية تدين هجمات الحوثيين على السعودية

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أعلنت ، أن أمينها العام نبيل فهمي جدد، خلال اتصال هاتفي تلقاه من وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين أفراح الزوبة، إدانة الجامعة للهجمات التي تشنها جماعة " " على ، مؤكداً تضامنها الكامل مع .وقالت الجامعة، في بيان، إن الاتصال تناول مستجدات الأوضاع في اليمن والتصعيد العسكري الأخير، بما في ذلك استهداف المطارات والمنشآت المدنية في السعودية.وشدد فهمي على ضرورة تضافر الجهود العربية والدولية لوقف التصعيد في اليمن، والحيلولة دون مزيد من التدهور في الأوضاع الأمنية والإنسانية.كما أكد أهمية تكثيف الجهود للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية، "وفقاً للمرجعيات المتفق عليها وقرارات ذات الصلة وفي مقدمتها القرار رقم 2216، بما يضمن الحفاظ على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله واستعادة الأمن والاستقرار، وإنهاء معاناة الشعب اليمني".