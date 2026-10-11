إصابات جراء هجوم جديد يستهدف مطار الملك خالد في الرياض

أعلنت الهيئة إصابة عدد من الأشخاص جراء هجوم استهدف مطار الملك خالد الدولي في ، اليوم الأحد، مؤكدة أن الجهات المختصة تعمل على تقييم الأضرار والتحقق من سلامة المنشآت.



Advertisement

وأوضحت الهيئة، في بيان عبر منصة "إكس"، أن الهجوم وقع في 11 تشرين الأول، مشيرة إلى مواصلة التنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة تداعياته.

وكان المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، المالكي، قد أعلن سقوط مقذوف مجهول على مبنى صالة الركاب رقم 4 في ، ما أدى إلى اندلاع حريق جرى التعامل معه مباشرة.

وأضاف المالكي أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمّرت صاروخاً جوّالاً من طراز «كروز» في محيط المطار.