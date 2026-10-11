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عربي-دولي

نتنياهو يطالب بالتحقيق مع المشاركين في فيلم "نازا"

Lebanon 24
11-10-2026 | 13:56
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نتنياهو يطالب بالتحقيق مع المشاركين في فيلم نازا
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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه طلب فتح تحقيق بحق المشاركين في فيلم "نازا"، بعد تواصله مع رئيس الأركان إيال زامير، ورئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" ديفيد زيني، والمستشارة القانونية لرئاسة الحكومة غالي بهاراف ميارا.

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وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، دعا نتنياهو إلى محاكمة المشاركين بتهم تتعلق بأمن المعلومات والتشهير الجنائي، والإضرار بالمصالح السياسية والأمنية لإسرائيل.

من جهته، كشف المخرج الإسرائيلي يوآف أبراهام أنه وشريكته راحيل شور تلقّيا تهديدات بالقتل بسبب الفيلم الوثائقي، مشيراً إلى أن عودتهما إلى إسرائيل في المستقبل القريب باتت مستبعدة.

ويتناول الفيلم، الذي أُنتج بالتعاون مع صحيفة "الغارديان" البريطانية، آليات اتخاذ القرارات العسكرية الإسرائيلية خلال الحرب على غزة، بما في ذلك الغارات الجوية، ومعايير تقدير الخسائر في صفوف المدنيين، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحديد الأهداف.


وكان "نازا" قد فاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في ختام الدورة الثالثة والثمانين من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

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