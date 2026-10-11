نتنياهو يطالب بالتحقيق مع المشاركين في فيلم "نازا"

أعلن أنه طلب فتح تحقيق بحق المشاركين في فيلم "نازا"، بعد تواصله مع إيال زامير، ورئيس جهاز "الشاباك" ديفيد زيني، والمستشارة القانونية لرئاسة الحكومة غالي بهاراف ميارا.

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وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، دعا نتنياهو إلى محاكمة المشاركين بتهم تتعلق بأمن المعلومات والتشهير الجنائي، والإضرار بالمصالح السياسية والأمنية لإسرائيل.





، كشف المخرج يوآف أبراهام أنه وشريكته راحيل شور تلقّيا تهديدات بالقتل بسبب الفيلم الوثائقي، مشيراً إلى أن عودتهما إلى في القريب باتت مستبعدة.





ويتناول الفيلم، الذي أُنتج بالتعاون مع صحيفة "الغارديان" ، آليات اتخاذ القرارات العسكرية خلال الحرب على غزة، بما في ذلك الجوية، ومعايير تقدير الخسائر في صفوف المدنيين، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحديد الأهداف.



وكان "نازا" قد فاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في ختام الثالثة والثمانين من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.