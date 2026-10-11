القبض على رجل خطّط لاغتيال رئيس الوزراء البولندي

أعلن البولندي، الأحد، إلقاء القبض على رجل يُشتبه في تخطيطه لاغتيال رئيس الوزراء .

وكانت أفادت في وقت سابق بأن الشرطة تحقق في معلومات عن محاولة اغتيال محتملة لتوسك ووزير الدفاع كوسينياك-كاميش، الذي يشغل أيضاً منصب .

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، كارولينا غالييكا، عبر منصة «إكس»، إن السلطات تلقت توجيهات لاتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء المعلومات التي وردت إلى الشرطة بشأن التهديدات المحتملة.

وشارك ممثلون عن الشرطة وجهاز ووكالة الأمن الداخلي في اجتماع عُقد الأحد لمتابعة القضية.