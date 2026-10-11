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عربي-دولي

القبض على رجل خطّط لاغتيال رئيس الوزراء البولندي

Lebanon 24
11-10-2026 | 14:51
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أعلن وزير الداخلية البولندي، الأحد، إلقاء القبض على رجل يُشتبه في تخطيطه لاغتيال رئيس الوزراء دونالد توسك.

وكانت وزارة الداخلية قد أفادت في وقت سابق بأن الشرطة تحقق في معلومات عن محاولة اغتيال محتملة لتوسك ووزير الدفاع فلاديسلاف كوسينياك-كاميش، الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، كارولينا غالييكا، عبر منصة «إكس»، إن السلطات تلقت توجيهات لاتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء المعلومات التي وردت إلى الشرطة بشأن التهديدات المحتملة.

وشارك ممثلون عن الشرطة وجهاز حماية الدولة ووكالة الأمن الداخلي في اجتماع عُقد الأحد لمتابعة القضية.


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وكالة الأمن الداخلي

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