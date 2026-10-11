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عربي-دولي

وزير الأمن الداخلي الأميركي يدافع عن بث إعدام منفذ هجوم فورت هود

Lebanon 24
11-10-2026 | 15:57
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وزير الأمن الداخلي الأميركي يدافع عن بث إعدام منفذ هجوم فورت هود
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دافع وزير الأمن الداخلي الأميركي ماركواين مولين، الأحد، عن خطة إعدام نضال حسن، منفذ هجوم قاعدة فورت هود عام 2009، مستبعداً أن يؤدي بث مشاهد إعدامه إلى تعزيز التطرف أو تحويله إلى رمز يستلهمه المتطرفون.

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وقال مولين، في مقابلة مع شبكة "CBS"، إنّه لا يرى حالياً أي خطر متزايد نتيجة بث الإعدام رمياً بالرصاص، مضيفاً أنّ من يهاجم الولايات المتحدة سيُلاحَق، وأن العقوبة يجب أن تتناسب مع الجريمة.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية قد أعلنت، الاثنين، موافقة الرئيس دونالد ترامب على توصية وزير الدفاع بيت هيغسيث بإعدام حسن رمياً بالرصاص على يد فرقة إعدام عسكرية.

ووصف المتحدث باسم الوزارة، شون بارنل، القرار عبر منصة "إكس" بأنّه "يوم الحساب"، مشيراً إلى أنّ الهجوم الذي نفّذه حسن عام 2009 أسفر عن مقتل 13 شخصاً وإصابة 32 آخرين.

يُذكر أنّ الهجوم وقع داخل قاعدة فورت هود العسكرية في ولاية تكساس، ويُعدّ من أبرز حوادث إطلاق النار الدامية داخل منشآت عسكرية أميركية.

 
 
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