وزير الأمن الداخلي الأميركي يدافع عن بث إعدام منفذ هجوم فورت هود

دافع الداخلي الأميركي ماركواين ، الأحد، عن خطة إعدام نضال حسن، منفذ هجوم قاعدة هود عام 2009، مستبعداً أن يؤدي بث مشاهد إعدامه إلى تعزيز التطرف أو تحويله إلى رمز يستلهمه المتطرفون.

Advertisement

وقال مولين، في مقابلة مع شبكة "CBS"، إنّه لا يرى حالياً أي خطر متزايد نتيجة بث الإعدام رمياً بالرصاص، مضيفاً أنّ من يهاجم سيُلاحَق، وأن العقوبة يجب أن تتناسب مع الجريمة.

وكانت الأميركية قد أعلنت، الاثنين، موافقة على توصية بإعدام حسن رمياً بالرصاص على يد فرقة إعدام عسكرية.

ووصف المتحدث باسم الوزارة، شون بارنل، القرار عبر منصة "إكس" بأنّه "يوم الحساب"، مشيراً إلى أنّ الهجوم الذي نفّذه حسن عام 2009 أسفر عن مقتل 13 شخصاً وإصابة 32 آخرين.

يُذكر أنّ الهجوم وقع داخل قاعدة فورت هود العسكرية في ولاية ، ويُعدّ من أبرز حوادث إطلاق النار الدامية داخل منشآت عسكرية أميركية.