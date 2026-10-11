تمهيداً لنزع سلاح حماس.. إسرائيل تسمح لفريق أميركي بدخول غزة لتحديد مواقع التسليم

سمحت لشركة أميركية تعمل بتكليف من " " بدخول خلال الأيام المقبلة، لبدء عمليات ميدانية لتحديد مواقع مقترحة لتسليم حركة أسلحتها تمهيداً لتدميرها، بحسب ما أفادت به هيئة البث ، الأحد.

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وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الرئيس الأميركي للسلام، التي تنص على نزع سلاح حماس وتجريد القطاع من الأسلحة.

وبحسب الهيئة، سيتوجه الفريق الأميركي إلى منطقتي وخان يونس جنوب القطاع، والخاضعتين للسيطرة الإسرائيلية، لإجراء عمليات تفتيش وتحديد مواقع يمكن للمسلحين تسليم أسلحتهم فيها.

وتهدف العملية إلى تأمين وصول المسلحين إلى هذه المواقع، مع توفير حماية لهم من جانب الجيش ، وفق المصدر.

وبموجب خطة "مجلس السلام" الذي أنشأه ، لن تبدأ إسرائيل الانسحاب التدريجي من المناطق الخالية من المسلحين إلا بعد تسليم حماس أسلحتها، على أن تتولى حكومة تكنوقراط إدارة تلك المناطق.

ولا تزال آلية تسليم الأسلحة غير واضحة، كما لم تُحدّد كيفية تنقّل المسلحين داخل القطاع من دون تعريض القوات الإسرائيلية للخطر.

ورغم مرور نحو عام على اتفاق وقف الحرب في غزة، تواصل إسرائيل شن هجمات شبه يومية، فيما لم يُنفّذ حتى الآن بند نزع سلاح حماس الوارد في خطة ترامب.