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عربي-دولي

تمهيداً لنزع سلاح حماس.. إسرائيل تسمح لفريق أميركي بدخول غزة لتحديد مواقع التسليم

Lebanon 24
11-10-2026 | 16:19
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تمهيداً لنزع سلاح حماس.. إسرائيل تسمح لفريق أميركي بدخول غزة لتحديد مواقع التسليم
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سمحت إسرائيل لشركة أميركية تعمل بتكليف من "مجلس السلام" بدخول قطاع غزة خلال الأيام المقبلة، لبدء عمليات ميدانية لتحديد مواقع مقترحة لتسليم حركة حماس أسلحتها تمهيداً لتدميرها، بحسب ما أفادت به هيئة البث الإسرائيلية، الأحد.

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وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام، التي تنص على نزع سلاح حماس وتجريد القطاع من الأسلحة.

وبحسب الهيئة، سيتوجه الفريق الأميركي إلى منطقتي رفح وخان يونس جنوب القطاع، والخاضعتين للسيطرة الإسرائيلية، لإجراء عمليات تفتيش وتحديد مواقع يمكن للمسلحين الفلسطينيين تسليم أسلحتهم فيها.

وتهدف العملية إلى تأمين وصول المسلحين إلى هذه المواقع، مع توفير حماية لهم من جانب الجيش الإسرائيلي، وفق المصدر.

وبموجب خطة "مجلس السلام" الذي أنشأه ترامب، لن تبدأ إسرائيل الانسحاب التدريجي من المناطق الخالية من المسلحين إلا بعد تسليم حماس أسلحتها، على أن تتولى حكومة تكنوقراط إدارة تلك المناطق.

ولا تزال آلية تسليم الأسلحة غير واضحة، كما لم تُحدّد كيفية تنقّل المسلحين داخل القطاع من دون تعريض القوات الإسرائيلية للخطر.

ورغم مرور نحو عام على اتفاق وقف الحرب في غزة، تواصل إسرائيل شن هجمات شبه يومية، فيما لم يُنفّذ حتى الآن بند نزع سلاح حماس الوارد في خطة ترامب.

 
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