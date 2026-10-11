إيران تدرس الرد الأميركي على شروطها السبعة عبر الوسيط القطري

أعلن نائب للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب آبادي، أن نقلت إلى ردّها على الشروط السبعة عبر الوسيط ، مشيراً إلى أن بلاده تدرس الموقف الأميركي.

وكان أمين للأمن القومي ، اللواء محسن رضائي، قد كشف أن تواصلت مع خلال الشهرين الماضيين عبر باكستان وقطر والعراق، وطلبت منها تقديم مقترحاتها.

وأوضح رضائي أن طهران أبلغت واشنطن، قبل نحو أسبوعين، بسبعة شروط، مؤكدةً أن مضيق هرمز سيبقى مغلقاً أمام الولايات المتحدة، وأن المفاوضات لن تبدأ قبل تنفيذ هذه المطالب.

وأضاف أن واشنطن وافقت على بعض الشروط، فيما لا يزال موقفها من مطالب أخرى غير واضح، لافتاً إلى أن الرد الأميركي غير كافٍ من وجهة نظر طهران، التي تطالب بتوضيحات بشأن النقاط العالقة.