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عربي-دولي

إيران تدرس الرد الأميركي على شروطها السبعة عبر الوسيط القطري

Lebanon 24
11-10-2026 | 16:36
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إيران تدرس الرد الأميركي على شروطها السبعة عبر الوسيط القطري
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أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب آبادي، أن واشنطن نقلت إلى طهران ردّها على الشروط الإيرانية السبعة عبر الوسيط القطري، مشيراً إلى أن بلاده تدرس الموقف الأميركي.

وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، اللواء محسن رضائي، قد كشف أن الولايات المتحدة تواصلت مع إيران خلال الشهرين الماضيين عبر باكستان وقطر والعراق، وطلبت منها تقديم مقترحاتها.

وأوضح رضائي أن طهران أبلغت واشنطن، قبل نحو أسبوعين، بسبعة شروط، مؤكدةً أن مضيق هرمز سيبقى مغلقاً أمام الولايات المتحدة، وأن المفاوضات لن تبدأ قبل تنفيذ هذه المطالب.

وأضاف أن واشنطن وافقت على بعض الشروط، فيما لا يزال موقفها من مطالب أخرى غير واضح، لافتاً إلى أن الرد الأميركي غير كافٍ من وجهة نظر طهران، التي تطالب بتوضيحات بشأن النقاط العالقة.

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