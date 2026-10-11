لهذا السبب... مبعوثا ترامب يعلقان رحلتهما إلى موسكو

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قال موقع "أكسيوس" إن مبعوثَي الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر قاما بتعليق رحلتهما المخطط لها إلى ، على الأقل حتى يتضح لهما ما إذا كانت والأوروبيون مستعدون للموافقة على اقتراح موحد جديد لبوتين.وأشار إعلان الرئيس يوم الأحد بشأن "وقف إطلاق النار في قطاع الطاقة" بين وأوكرانيا إلى اتفاق محتمل يتضمن وقف كل طرف للهجمات على مصافي ، ويتوقع أن يلتزم فولوديمير زيلينسكي به، حسبما قال مسؤول في .وقال المسؤول إنه إذا توقفت الهجمات على مصافي النفط ، فقد يكون الاتفاق على وقف استهداف محطات توليد الطاقة وشبكات الطاقة هو الخطوة التالية.وبحسب "أكسيوس" لا يبدو أن روسيا منحت موافقتها بعد لوقف إطلاق النار حتى الآن، بينما تطالب أوكرانيا بوقف يمنع الهجمات على محطات الطاقة.وقد صرّح مسؤول أوكراني لموقع أكسيوس بأنّ بلاده لا تملك سوى مصفاة نفط واحدة تعرّضت لهجمات روسية متكررة، وهي لا تعمل بكامل طاقتها. في المقابل، تمتلك روسيا شبكة واسعة من المصافي.وقال المسؤول الأوكراني: "نحن نستورد الديزل والغاز. ما نحتاجه هو أن يتوقف عن مهاجمة شبكة الكهرباء لدينا".وقال مسؤول في البيت الأبيض: "الروس يفكرون في الأمر. وسنعرف قريباً ما إذا كانوا مستعدين".وبعد ساعات من إعلان ترامب، شنت روسيا غارات على محطات توليد الطاقة في أوكرانيا، وفقًا لوسائل الإعلام .وبعد التوصل إلى اتفاق مع روسيا يوم الجمعة لرفع المفروضة على الديزل، لا يزال ترامب يركز على وقف الهجمات الأوكرانية على مصافي النفط الروسية. ويعتقد أن هذه الهجمات تتسبب في ارتفاع أسعار البنزين في .ويحذر مسؤولو البيت الأبيض من أن هجمات أوكرانيا على المصافي الروسية تضر بعلاقة زيلينسكي مع ترامب أكثر مما تضر بروسيا.وقال مسؤول في البيت الأبيض: "ترامب غاضب حقاً. إنه يشعر بأن زيلينسكي يعتبر دعم الولايات المتحدة أمراً مفروغاً منه".