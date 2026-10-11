بسبب "سلوك غير لائق".. واشنطن تبحث إقالة سفيرتها في اليونان

Advertisement

يدرس الرئيس الأميركي ووزير الخارجية ماركو روبيو إقالة سفيرة لدى ، كيمبرلي جيلفويل، بعد سلسلة من التقارير التي تزعم تورطها في سلوك غير لائق، وربما غير قانوني، قبل توليها منصبها في وخلال فترة عملها هناك.وبحسب وكالة أسوشيتد برس قال مسؤول أميركي كبير، الأحد، إن وروبيو "غاضبان للغاية" من السلوك المنسوب إلى جيلفويل، ومن المرجح أن يقررا الإجراء الذي سيتخذانه هذا الأسبوع، بعد عطلة يوم كولومبوس، الاثنين.وأضاف المسؤول أن روبيو كان غاضبا بشكل خاص، ليس فقط لأنه زار أثينا الأسبوع الماضي، بل أيضا لأن جيلفويل حضرت معظم فعالياته، إن لم يكن كلها، واستقبلته عند وصوله بعناق حار، وسط تصاعد الاتهامات.وفي سلسلة من التقارير الصحفية، أوردت صحيفة " " معلومات عن سلوكيات مشبوهة لجيلفويل، شملت توجيه تهديد مزعوم إلى مسؤول في الدولة المضيفة، وقبول هدايا ومزايا غير لائقة، فضلا عن عرض استغلال نفوذها داخل الإدارة مقابل تسديد فاتورة ضخمة لبطاقة ائتمان.ورغم إحجام جيلفويل عن التعليق مباشرة على التقارير، نفى محاميها ارتكابها أي مخالفات، بالتزامن مع صدور إشارات دعم ضمني عن السفارة الأميركية في أثينا. (سكاي نيوز عربية)