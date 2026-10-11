برنهام يؤيد إعلان ترامب هدنة الطاقة بين روسيا وأوكرانيا

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آندي برنهام الأحد تأييده إعلان الرئيس الأميركي اتفاقا بين وأوكرانيا على وقف تبادل استهداف البنية التحتية للطاقة.وكان أعلن، الأحد، أن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على وقف الضربات المتبادلة التي تستهدف منشآت الطاقة وبناها التحتية لدى كل منهما، في خطوة فاجأت الرئيس الأوكراني ، فيما لم تعلّق عليها .وكتب برنهام على منصة "إكس": "كثفت روسيا هجماتها على البنية التحتية للطاقة في خلال عطلة نهاية الأسبوع".وأضاف: "تدعم المتحدة بشدة دعوة الرئيس ترامب اليوم إلى وقف مستدام لإطلاق النار في قطاع الطاقة يبدأ فوراً".وأشار برنهام إلى أنه ناقش هذه القضية مع السبت، قائلا "أوكرانيا مستعدة للالتزام إذا أوقفت روسيا هجماتها"، معتبرا أن "هذا هو أفضل سبيل لإعادة الطاقة والوقود إلى ". (إرم نيوز)