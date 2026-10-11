تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

برنهام يؤيد إعلان ترامب هدنة الطاقة بين روسيا وأوكرانيا

Lebanon 24
11-10-2026 | 23:03
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
برنهام يؤيد إعلان ترامب هدنة الطاقة بين روسيا وأوكرانيا
برنهام يؤيد إعلان ترامب هدنة الطاقة بين روسيا وأوكرانيا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن رئيس الوزراء البريطاني آندي برنهام الأحد تأييده إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتفاقا بين روسيا وأوكرانيا على وقف تبادل استهداف البنية التحتية للطاقة.
Advertisement

وكان ترامب أعلن، الأحد، أن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على وقف الضربات المتبادلة التي تستهدف منشآت الطاقة وبناها التحتية لدى كل منهما، في خطوة فاجأت الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، فيما لم تعلّق عليها موسكو.

وكتب برنهام على منصة "إكس": "كثفت روسيا هجماتها على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع".

وأضاف: "تدعم المملكة المتحدة بشدة دعوة الرئيس ترامب اليوم إلى وقف مستدام لإطلاق النار في قطاع الطاقة يبدأ فوراً".

وأشار برنهام إلى أنه ناقش هذه القضية مع زيلينسكي السبت، قائلا "أوكرانيا مستعدة للالتزام إذا أوقفت روسيا هجماتها"، معتبرا أن "هذا هو أفضل سبيل لإعادة الطاقة والوقود إلى الأسواق العالمية". (إرم نيوز) 
 
 
مواضيع ذات صلة
ترامب: تم التوصل إلى وقف لإطلق النار على منشآت الطاقة بين روسيا وأوكرانيا
lebanon 24
Lebanon24
12/10/2026 08:35:04 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: روسيا وأوكرانيا وافقتا على وقف استهداف منشآت الطاقة
lebanon 24
Lebanon24
12/10/2026 08:35:04 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد إعلان ترامب "هدنة الطاقة"... هكذا علّق زيلينسكي
lebanon 24
Lebanon24
12/10/2026 08:35:04 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: ننتظر من ترامب إطلاعنا على موعد بدء هدنة الطاقة إذا كان اتفق مع بوتين
lebanon 24
Lebanon24
12/10/2026 08:35:04 Lebanon 24 Lebanon 24

فولوديمير زيلينسكي

أعلن رئيس الوزراء

الأسواق العالمية

دونالد ترامب

فولوديمير

البريطاني

زيلينسكي

أوكرانيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
01:05 | 2026-10-12
Lebanon24
00:44 | 2026-10-12
Lebanon24
00:23 | 2026-10-12
Lebanon24
00:14 | 2026-10-12
Lebanon24
00:06 | 2026-10-12
Lebanon24
23:49 | 2026-10-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24