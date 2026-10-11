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عربي-دولي

ضغوط في الكونغرس على ترامب بسبب"صفقة الديزل"

Lebanon 24
11-10-2026 | 23:20
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ضغوط في الكونغرس على ترامب بسببصفقة الديزل
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دعا أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي الرئيس دونالد ترامب، الأحد، إلى "التراجع" عن صفقة توريد الديزل المبرمة مع روسيا، قائلين إنها تتعارض مع القانون الأميركي الذي يحظر استيراد الطاقة الروسية إلى أن تنهي موسكو حربها على أوكرانيا.
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ووفق ما ذكرت وكالة رويترز، فقد قال 7 أعضاء بمجلس الشيوخ، بينهم 4 جمهوريين ينتمون إلى حزب ترامب و3 ديمقراطيين، في بيان: "حظر الكونغرس صراحة استيراد الطاقة الروسية في 2022 لمنع استخدام الدولار الأميركي في تمويل الحرب الوحشية التي يشنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أوكرانيا".

وأضافوا أن الإدارة لم تتشاور مع الكونغرس أو تقدم أي تفسير لقرارها، وهو أمر ينص عليه القانون أيضا.

وجاء في البيان: "لا ينبغي للولايات المتحدة أن توفر لبوتين شريان حياة ماليا في وقت تواصل فيه روسيا قتل المدنيين الأوكرانيين. يجب على الإدارة أن تعيد توجيه مسارها على الفور".
 
وتعد هذه أحدث الانتقادات من الحزبين لصفقة ترامب، في تحول عن الدعم شبه الإجماعي الذي حظي به قراره في السياسة الخارجية من الجمهوريين، قبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي المقررة في الثالث من نوفمبر، والتي ستحدد ما إذا كان الجمهوريون سيحتفظون بسيطرتهم على الكونغرس.

وصدر البيان عن أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين سوزان كولينز عن ولاية مين، وليسا موركوفسكي عن ولاية ألاسكا، وتوم تيليس عن ولاية نورث كارولاينا، وجون كيرتس عن ولاية يوتا، والديمقراطيين جين شاهين عن ولاية نيوهامبشير، وريتشارد بلومنتال عن ولاية كونيتيكت، ورون وايدن عن ولاية أوريجون. (سكاي نيوز عربية) 
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فلاديمير بوتين

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