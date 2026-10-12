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عربي-دولي

قرقاش: استهداف السعودية يقوض أمن الإمارات ودول الخليج

Lebanon 24
12-10-2026 | 00:06
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قرقاش: استهداف السعودية يقوض أمن الإمارات ودول الخليج
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قال أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، الاثنين، إن هناك ضرورة لإحياء العمل الخليجي المشترك، مشيرا إلى أن استهداف السعودية يقوض أمن الإمارات ودول الخليج.
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وكتب قرقاش في تغريدة عبر حسابه على منصة إكس أنه: "منذ بدء العدوان على دول الخليج العربي، انطلاقا من التقدير الخاطيء للمعتدي بأنها الحلقة الأضعف في حرب سعينا إلى تجنبها، بات واضحا أننا جميعا مستهدفون، وأن أمننا لا يتجزأ. فاستهداف المملكة العربية السعودية الشقيقة يقوض أمن الإمارات ودول الخليج كافة".

وتابع قرقاش: "هناك ضرورة لإحياء العمل الخليجي المشترك، ولا سيما في شقّيه الأمني والدفاعي، وتعزيز منظومة الأمن الجماعي. فهو البعد الذي شهد تقصيرا فادحا مما شجع الآخرين على التطاول علينا".

وشدد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات على أن "أمن الخليج مسؤولية مشتركة لا تحتمل التهاون أو التأجيل". (سكاي نيوز عربية) 
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