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عربي-دولي

كانت تبحث عنه منذ سنوات.. واشنطن تعتقل رجل أعمال

Lebanon 24
12-10-2026 | 01:05
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أعلنت السلطات الأميركية، الأحد، إلقاء القبض على رجل أعمال كانت الولايات المتحدة تبحث عنه منذ سنوات، للاشتباه في دفعه رشى لمسؤولين فنزويليين كبار مقابل الحصول على عقود حكومية مربحة في فنزويلا.
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ووجهت محكمة اتحادية في ميامي اتهامات إلى ألفارو بوليدو عام 2019، ثم مجددا عام 2021، في إطار تحقيق بشأن شريكه التجاري منذ فترة طويلة أليكس صعب، الحليف السابق للرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو.

وكانت إدارة مكافحة المخدرات الأميركية ووزارة الخارجية تعرضان مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال بوليدو.

وقالت نيكول نافاس أوكسمان، المتحدثة باسم فريق العمل المعني بالأمن الداخلي، إن بوليدو أصبح في عهدة الولايات المتحدة عقب تحقيق قادته إدارة مكافحة المخدرات ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة تحقيقات الأمن الداخلي.

ولم توضح أوكسمان كيفية وصول بوليدو إلى الحجز الأميركي، لكنها قالت إنه سيمثل للمرة الأولى أمام المحكمة في ميامي الثلاثاء. (إرم نيوز)
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