تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بعد تعرضه لهجومين.. استمرار إغلاق مطار الملك خالد

Lebanon 24
12-10-2026 | 02:32
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
بعد تعرضه لهجومين.. استمرار إغلاق مطار الملك خالد
بعد تعرضه لهجومين.. استمرار إغلاق مطار الملك خالد photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يستمر إغلاق مطار الملك خالد الدولي في الرياض أمام الرحلات حتى منتصف ليل الإثنين على الأقل بتوقيت السعودية، وفق أحدث تقرير لوكالة "رويترز"، بعد هجمات استهدفته خلال يومين متتاليين.
Advertisement

ويوافق الموعد الساعة التاسعة مساء الإثنين بالتوقيت العالمي، والساعة الواحدة صباح الثلاثاء بتوقيت الإمارات، مع بقاء استئناف التشغيل مرتبطاً بأي تحديثات لاحقة.

ودعت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية شركات الطيران إلى توخي الحذر عند السفر إلى السعودية أو عبور أجوائها، بسبب مخاطر مرتبطة بالنشاط العسكري والتدخل في أنظمة الملاحة.

ويأتي الإشعار الذي أصدرته إدارة الطيران الاتحادية، والذي يستمر سريانه حتى 10 كانون الاول، في أعقاب الهجمات التي استهدفت ‌مطار الملك خالد الدولي بالرياض يومي السبت والأحد، الذي أسفر عن مقتل 13 شخصاً وإصابة أكثر من 300، ثم هجوم الأحد الذي أوقع قتيلاً و11 مصاباً، بحسب السلطات السعودية.

وقالت الإدارة "قد تشكل هذه التهديدات خطرا محتملا على الطائرات في جميع الارتفاعات، بما في ذلك أثناء التحليق فوق الأجواء السعودية، ومراحل الوصول والمغادرة"، ‌محذرة من "وضع قد يكون خطيرا".

وينطبق الإشعار ‌أيضا على ⁠مشغلي الطائرات المسجلة في الولايات المتحدة.

ولا يزال مطار الرياض مغلقا أمام الرحلات الجوية حتى الساعة الخامسة مساء على الأقل بتوقيت شرق الولايات ⁠المتحدة، الإثنين.
مواضيع ذات صلة
هيئة الطيران المدني السعودي: مطار الملك خالد الدولي في الرياض تعرض لهجوم اليوم
lebanon 24
Lebanon24
12/10/2026 12:48:27 Lebanon 24 Lebanon 24
"الخارجية الإماراتية": ندين بشدة استمرار هجمات الحوثي على مطار الملك خالد الدولي بالرياض
lebanon 24
Lebanon24
12/10/2026 12:48:27 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة الطيران المدني السعودية: مطار الملك خالد الدولي تعرض لاعتداءين أمس الخميس
lebanon 24
Lebanon24
12/10/2026 12:48:27 Lebanon 24 Lebanon 24
إصابات جراء هجوم جديد يستهدف مطار الملك خالد في الرياض
lebanon 24
Lebanon24
12/10/2026 12:48:27 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

إدارة الطيران

الفيدرالي

الإمارات

السعودية

السعود

الرياض

رويترز

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
05:42 | 2026-10-12
Lebanon24
05:40 | 2026-10-12
Lebanon24
05:30 | 2026-10-12
Lebanon24
05:22 | 2026-10-12
Lebanon24
05:19 | 2026-10-12
Lebanon24
05:18 | 2026-10-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24