تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

مفاجأة مالية تُحضّر لإيران.. ماذا كشف تقرير جديد؟

Lebanon 24
12-10-2026 | 11:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
مفاجأة مالية تُحضّر لإيران.. ماذا كشف تقرير جديد؟
مفاجأة مالية تُحضّر لإيران.. ماذا كشف تقرير جديد؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشف تقرير نشره موقع "إرم نيوز" الإماراتي عن ترتيبات تجري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لإعداد حزمة جديدة من العقوبات المشددة على إيران، تستهدف قطاعها المصرفي وشبكات التمويل المرتبطة بالحرس الثوري، وسط تباين بين واشنطن وبروكسل بشأن نطاق الإجراءات وأهدافها.
Advertisement
 

ونقل الموقع عن مصادر سياسية أميركية مطلعة ومقربة من مسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية أن الإجراءات المطروحة تشمل الانتقال من تجميد الأصول الإيرانية بصورة اسمية إلى تجميد فعلي قابل للتنفيذ، بما يشمل أصول البنك المركزي الإيراني وعدد من المصارف الكبرى، إلى جانب سندات وأوراق مالية وحسابات مودعة لدى مؤسسات مالية أوروبية.
 

وبحسب المصادر، بحثت وزارة الخزانة الأميركية مع مسؤولين في مجلس الاتحاد الأوروبي توسيع القيود على القنوات المالية التي تستخدمها طهران، خصوصاً تلك المرتبطة بالحرس الثوري والوسطاء المشاركين في بيع النفط الإيراني وتحويل عائداته عبر شركات واجهة وحسابات خارج البلاد.
 
 
تشديد الرقابة على الأموال الإيرانية
 

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعاد فرض عقوبات مرتبطة بالملف النووي الإيراني في أيلول 2025، شملت تجميد أصول البنك المركزي وعدد من المصارف التجارية. إلا أن مصادر أميركية تعتبر أن بعض هذه الإجراءات لم يُنفذ بالمستوى المطلوب، ما دفع واشنطن إلى البحث عن آليات قانونية ورقابية أكثر صرامة.
 

ونقل "إرم نيوز" عن سياسي جمهوري مقرب من مسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية أن واشنطن تعمل مع مؤسسات مالية أوروبية لتعقب الشركات الواجهة المستخدمة في نقل عائدات النفط الإيراني، والكشف عن المستفيدين الفعليين من التحويلات المالية.
 

وتشمل الإجراءات المطروحة تشديد تطبيق مبدأ "اعرف عميلك" داخل المصارف الأوروبية، والتحقق من هويات الشركات والأفراد المرتبطين بالمعاملات، إلى جانب تعزيز التدقيق في قوائم العقوبات الأميركية والأوروبية ووقف التعاملات المرتبطة بالجهات المدرجة عليها.
 

استثناءات الغذاء والدواء
 

وتتناول المباحثات أيضاً الأموال الإيرانية الموجودة في مصارف أوروبية، والتي يُسمح باستخدام بعضها لتمويل واردات الغذاء والأدوية.
 

وبحسب المصدر الأميركي، تشتبه واشنطن في احتمال استخدام بعض هذه القنوات لتمويل أنشطة أخرى، تشمل قطاعات صناعية وتحديث منشآت الطاقة ومجالات قد تكون مرتبطة بالقطاع العسكري، ما يدفعها إلى المطالبة بتشديد الرقابة عليها أو تجميدها.
 

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد حذرت، وفق التقرير، المؤسسات المالية الأجنبية من مواصلة التعامل مع كيانات إيرانية خاضعة للعقوبات، مشيرةً إلى احتمال تعرضها بدورها لإجراءات عقابية من دون إشعار مسبق.
 

تباين بين واشنطن وأوروبا
 

في المقابل، رأى الباحث في العلاقات الدولية محمد أبو العينين أن تعزيز التنسيق الأميركي الأوروبي لا يعني تطابق أهداف الطرفين في التعامل مع إيران.
 

وأوضح لـ"إرم نيوز" أن واشنطن وسعت عقوباتها لتشمل الشركات الفرعية والأطراف الثالثة والشبكات الوسيطة التي تساعد طهران على تجاوز القيود المالية، بينما يتعامل الاتحاد الأوروبي مع الملف بوتيرة مختلفة، مراعاةً لمصالحه الاقتصادية والسياسية وتجنباً لتصعيد يصعب احتواؤه.
 

وأشار إلى أن المخاوف الأوروبية تتركز أيضاً على أمن الملاحة والتجارة والطاقة، ولا سيما التهديدات التي تطال ناقلات النفط في مضيق هرمز، إضافةً إلى الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة الإيرانية.
 

وبحسب أبو العينين، تسعى الولايات المتحدة إلى توسيع نطاق الضغوط المالية على إيران وشبكاتها الخارجية، في حين يحاول الاتحاد الأوروبي الاحتفاظ بهامش يسمح له بإدارة التصعيد وفق مصالحه الخاصة، من دون الانخراط الكامل في سياسة "الضغط الأقصى" الأميركية.
مواضيع ذات صلة
ماذا تُحضّر أميركا لإيران حتى 2027؟ 50 ألف جندي و19 سفينة حربية!
lebanon 24
Lebanon24
12/10/2026 23:15:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الاثنين يوم مفصلي لإيران.. ماذا تُحضّر إدارة ترامب؟
lebanon 24
Lebanon24
12/10/2026 23:15:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير اسرائيلي: تركيا تغلق قناة مالية رئيسية لإيران
lebanon 24
Lebanon24
12/10/2026 23:15:29 Lebanon 24 Lebanon 24
عن الحوثيين ولبنان.. ماذا كشف تقرير إسرائيليّ جديد؟
lebanon 24
Lebanon24
12/10/2026 23:15:29 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

الاتحاد الأوروبي

الولايات المتحدة

الإيرانية

الإيراني

العقوبات

الكشف عن

الأوروبي

أوروبا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:07 | 2026-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:04 | 2026-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:04 | 2026-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:03 | 2026-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:07 | 2026-10-12
Lebanon24
16:04 | 2026-10-12
Lebanon24
16:04 | 2026-10-12
Lebanon24
16:03 | 2026-10-12
Lebanon24
16:00 | 2026-10-12
Lebanon24
16:00 | 2026-10-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24