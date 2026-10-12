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عربي-دولي

إيران: تبادل الرسائل مع أميركا مستمر عبر الوسطاء

Lebanon 24
12-10-2026 | 04:38
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إيران: تبادل الرسائل مع أميركا مستمر عبر الوسطاء
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أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن بلاده لا تزال تدرس ردا أميركيا على اقتراحها المتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز، وسترد على واشنطن عبر الوسطاء عند انتهاء هذه الدراسة.
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وذكر بقائي أيضا في مؤتمر صحفي أن إيران تواصل تبادل الرسائل عبر الوسطاء، لافتاً إلى أن ما يشهده هرمز حالياً هو نتيجة مباشرة لهجوم الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 شباط الماضي.

كما أوضح بقائي أن بلاده "قلقة بشدة"بعد ضربات شنّها الحوثيون على مطار الرياض ومناطق أخرى في السعودية، قائلاً: كان ينبغي حل قضية اليمن في وقت أبكر بكثير، ومن خلال الاتفاق نفسه الذي تم التوصل إليه بين اليمنيين والسعودية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني لصحافيين "نشعر بقلق بالغ إزاء تطورات الوضع في شبه الجزيرة العربية"، مؤكّدا استعداد طهران لـ"تسهيل الحوار بين أطراف" النزاع.
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