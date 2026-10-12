إيران: تبادل الرسائل مع أميركا مستمر عبر الوسطاء

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أكد المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي إن بلاده لا تزال تدرس ردا أميركيا على اقتراحها المتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز، وسترد على عبر الوسطاء عند انتهاء هذه الدراسة.وذكر بقائي أيضا في أن تواصل تبادل الرسائل عبر الوسطاء، لافتاً إلى أن ما يشهده هرمز حالياً هو نتيجة مباشرة لهجوم وإسرائيل على إيران في 28 شباط الماضي.كما أوضح بقائي أن بلاده "قلقة بشدة"بعد ضربات شنّها الحوثيون على مطار الرياض ومناطق أخرى في ، قائلاً: كان ينبغي حل قضية اليمن في وقت أبكر بكثير، ومن خلال الاتفاق نفسه الذي تم التوصل إليه بين اليمنيين والسعودية.وقال المتحدث باسم لصحافيين "نشعر بقلق بالغ إزاء تطورات الوضع في شبه العربية"، مؤكّدا استعداد لـ"تسهيل الحوار بين أطراف" النزاع.