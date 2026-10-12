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عربي-دولي

إطلاق نار في مدينة ألمانية يُسفر عن إصابة عدد من الأشخاص

Lebanon 24
12-10-2026 | 05:08
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إطلاق نار في مدينة ألمانية يُسفر عن إصابة عدد من الأشخاص
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أُصيب عدد من الأشخاص مساء الأحد، إثر حادث إطلاق نار في مدينة بيليفيلد-شيلديشه الألمانية.

وأفادت الشرطة بأنها تلقت بلاغاً عن إطلاق أعيرة نارية في موقف للسيارات، مشيرةً إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الإصابات ناجمة عن طلقات نارية.

وأغلقت السلطات موقع الحادث أمام حركة المرور لجمع الأدلة الجنائية، فيما امتنعت الشرطة عن تقديم تفاصيل إضافية، مبررةً ذلك بمتطلبات التحقيق.

وحتى صباح الاثنين، لم تصدر معلومات جديدة بشأن الواقعة.

من جهتها، ذكرت إذاعة غرب ألمانيا "دبليو دي آر" أن الحادث وقع خلال مشاجرة شهدت إطلاق نار، لافتةً إلى أن بعض الإصابات نتجت عن استخدام أسلحة بيضاء، وأن عدداً من المشتبه بهم فرّوا من المكان. ولم تؤكد الشرطة هذه المعلومات حتى الآن.

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