1.2 مليار فقير حول العالم.. الأمم المتحدة تحذّر من تطور غير مسبوق

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وبحسب وكالة "فرانس برس"، أظهر التقرير السنوي لعام 2026، الذي أعدّه البرنامج بالتعاون مع "مبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية"، ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعانون من الفقر المتعدد الأبعاد بمقدار 51.5 مليون شخص مقارنة بالعام السابق، في أول زيادة تُسجّل منذ 16 عاماً.وحذّر مدير برنامج الإنمائي، ألكسندر دي كرو، من هذه النتائج، معتبراً أنها تمثّل "جرس إنذار للعالم أجمع"، مشيراً إلى أن 1.2 مليار شخص يواجهون تحديات متداخلة تشمل الجوع والتسرّب المدرسي وغياب مياه الشرب والكهرباء.وأظهر التقرير أن القاصرين يشكّلون 51.5% من إجمالي المتأثرين بالفقر، فيما يُعدّ النمو السكاني أحد العوامل الرئيسية وراء ارتفاع الأعداد. وأوضح معدّو التقرير أن البيانات الجديدة توفّرت لـ13 دولة فقط من أصل 108 دول شملتها الدراسة.ورغم الارتفاع المسجّل، أشار التقرير إلى تحقيق تقدّم ملحوظ خلال السنوات الـ15 الماضية، إذ نجحت 33 دولة في خفض نسبة السكان الذين يعانون من الفقر المتعدد الأبعاد إلى النصف، بينها 6 دول في إفريقيا جنوب الصحراء، فيما سُجّلت أسرع معدلات التقدّم في ، ولا سيما وفيتنام.ولا يزال الفقر يتركّز بصورة أساسية في المناطق الريفية، حيث يعيش نحو 83.3% من فقراء العالم، بينما تضمّ إفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا غالبية الأشخاص الذين يعانون من الفقر المتعدد الأبعاد.ويعتمد المؤشر على مجموعة من المعايير التي تتجاوز مستوى الدخل، وتشمل الحرمان من السكن الملائم والصرف الصحي والكهرباء ووقود الطهي والغذاء والتعليم، بما يعكس الأوجه المختلفة للفقر وتأثيرها على الظروف المعيشية للسكان.