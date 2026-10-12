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عربي-دولي

إحتدام الإشتباكات... ما جديد الإحتجاجات في فرنسا؟

Lebanon 24
12-10-2026 | 05:19
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إحتدام الإشتباكات... ما جديد الإحتجاجات في فرنسا؟
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أفادت صحيفة "لو باريزيان" عن إحتدام الاشتباكات في فرنسا بين طلاب المدارس الثانوية وقوات الشرطة، واعتقال آلاف الطلاب منذ بدء المواجهة.
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وبالقرب من مدرسة فرنان داغان الثانوية في مدينة ميرينياك، لجأت قوات الأمن إلى استخدام الغاز المسيل للدموع، في حين ردّ المحتجون بإطلاق الألعاب النارية وإضرام النيران في الطرقات.

وفي العاصمة، حاول المتظاهرون عرقلة سير العمل في المعهد الكاثوليكي وحرم جامعة السوربون الجديدة، حيث أشارت "لو باريزيان" إلى أنه يلاحظ حاليا في المدينة عدة عمليات حصار لمقار الدراسة أو محاولات للقيام بذلك.

وبالتزامن مع ذلك، أغلق الطلاب جامعة إيكس مارسيل ومعهد إدارة الأعمال في مدينة طولون. وفي هذا السياق، دعا القائمون على هذه الحركة طلاب المدارس الثانوية إلى مواصلة التظاهرات والانضمام إلى المسيرة الحاشدة المقررة في 13 تشرين الاول. (روسيا اليوم)
 
 
 
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