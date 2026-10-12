المدعي العام الإسرائيلي يمنع بن غفير من استغلال السجناء في دعايته الانتخابية

منع من استغلال السجناء أو مرافق السجون والعاملين فيها لإنتاج مقاطع دعائية لحملته ، محذراً من أن هذه الممارسات قد تشكل خرقاً للقانون.

Advertisement

وجاء القرار عقب نشر سلسلة من مقاطع الفيديو التي ظهر فيها داخل زنازين أسرى أمنيين فلسطينيين، بينهم رجال ونساء، متباهياً بتشديد ظروف احتجازهم.

وقد باتت هذه الخطوة محوراً أساسياً في حملته السياسية، إذ يروّج الوزير اليميني المتطرف لنفسه بوصفه المسؤول عن تشديد الإجراءات بحق الأسرى .