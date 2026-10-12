المدعي العام الإسرائيلي يمنع بن غفير من استغلال السجناء في دعايته الانتخابية

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منع المدعي العام الإسرائيلي وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من استغلال السجناء أو مرافق السجون والعاملين فيها لإنتاج مقاطع دعائية لحملته الانتخابية، محذراً من أن هذه الممارسات قد تشكل خرقاً للقانون.
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وجاء القرار عقب نشر بن غفير سلسلة من مقاطع الفيديو التي ظهر فيها داخل زنازين أسرى أمنيين فلسطينيين، بينهم رجال ونساء، متباهياً بتشديد ظروف احتجازهم.
وقد باتت هذه الخطوة محوراً أساسياً في حملته السياسية، إذ يروّج الوزير اليميني المتطرف لنفسه بوصفه المسؤول عن تشديد الإجراءات بحق الأسرى الفلسطينيين.