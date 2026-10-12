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عربي-دولي

إعدام وتهديدات أمنية.. تطورات جديدة تهزّ شرق إيران

Lebanon 24
12-10-2026 | 07:20
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إعدام وتهديدات أمنية.. تطورات جديدة تهزّ شرق إيران
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أعلنت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، تنفيذ حكم الإعدام بحق عمر درستاران، الذي وصفته بأنه أحد العناصر المسلحة والبارزة في جماعة "جيش العدل" البلوشي المعارض، بعد اعتقاله واستكمال الإجراءات القانونية والمصادقة على الحكم من المحكمة العليا.
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وذكرت الوكالة أن درستاران، نجل عبد القادر، كان يتولى مهام دعم الفرق العملياتية التابعة للجماعة، مشيرة إلى أن ملف القضية تضمن اتهامات له بتوفير الأسلحة والذخائر، وتأمين أماكن إقامة لأعضاء الجماعة، ونقل عناصرها وفرقها المسلحة، وتسهيل دخولهم إلى الأراضي الإيرانية، فضلاً عن تحديد مواقع مناسبة لتنفيذ الهجمات والاستطلاع على المقار العسكرية.


وبحسب الوكالة، شمل الدعم المنسوب إليه هجمات استهدفت مقار أمنية وعسكرية في مدينة راسك، وقاعدة بارود، إضافة إلى هجمات أخرى استهدفت مقار عسكرية في مدينة جابهار خلال أبريل/نيسان 2024.

وفي سياق متصل، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن طهران تراقب عن كثب تحركات "الجماعات الإرهابية" في شرق البلاد، مشدداً على أن الأجهزة الأمنية والعسكرية الإيرانية ستتعامل بحزم مع أي تحركات من هذا النوع.

وقال بقائي، في تصريحات بشأن التحركات التي تستهدف إيران والمشاورات مع دول المنطقة، إن بلاده لا تشك في أن زعزعة أمن الحدود الإيرانية تمثل جزءاً مما وصفه بـ"أعمال التخريب والمخططات الإسرائيلية والأميركية".
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