إعدام وتهديدات أمنية.. تطورات جديدة تهزّ شرق إيران

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أعلنت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية ، تنفيذ حكم الإعدام بحق عمر درستاران، الذي وصفته بأنه أحد العناصر المسلحة والبارزة في جماعة "جيش العدل" البلوشي المعارض، بعد اعتقاله واستكمال الإجراءات القانونية والمصادقة على الحكم من المحكمة .وذكرت الوكالة أن درستاران، نجل عبد ، كان يتولى مهام دعم الفرق العملياتية التابعة للجماعة، مشيرة إلى أن ملف القضية تضمن اتهامات له بتوفير الأسلحة والذخائر، وتأمين أماكن إقامة لأعضاء الجماعة، ونقل عناصرها وفرقها المسلحة، وتسهيل دخولهم إلى الأراضي الإيرانية، فضلاً عن تحديد مواقع مناسبة لتنفيذ الهجمات والاستطلاع على المقار العسكرية.وبحسب الوكالة، شمل الدعم المنسوب إليه هجمات استهدفت مقار أمنية وعسكرية في مدينة راسك، وقاعدة بارود، إضافة إلى هجمات أخرى استهدفت مقار عسكرية في مدينة جابهار خلال أبريل/نيسان 2024.وفي سياق متصل، أكد المتحدث باسم الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن تراقب عن كثب تحركات "الجماعات الإرهابية" في شرق البلاد، مشدداً على أن والعسكرية الإيرانية ستتعامل بحزم مع أي تحركات من هذا النوع.وقال بقائي، في تصريحات بشأن التحركات التي تستهدف والمشاورات مع دول المنطقة، إن بلاده لا تشك في أن زعزعة أمن الحدود الإيرانية تمثل جزءاً مما وصفه بـ"أعمال التخريب والمخططات والأميركية".