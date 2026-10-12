ذعرٌ في منطقة سياحيّة تركيّة... كارثة كادت أنّ تحصل وفيديو وثّقها

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🚨 İSTANBUL BOĞAZI'NDA FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ!
Malta bayraklı IVYAN isimli tanker, makine arızası nedeniyle Kanlıca açıklarında sürüklendi. Geminin kıyıya tehlikeli şekilde yaklaştığı anlar kameraya yansıdı.
Boğaz trafiği çift yönlü askıya alındı, Kıyı Emniyeti ekipleri bölgeye sevk edildi.
#İstanbulBoğazı
— The Maritime Voice (@MaritimeVoice) October 11, 2026
🚨 İSTANBUL BOĞAZI'NDA FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ!
Malta bayraklı IVYAN isimli tanker, makine arızası nedeniyle Kanlıca açıklarında sürüklendi. Geminin kıyıya tehlikeli şekilde yaklaştığı anlar kameraya yansıdı.
Boğaz trafiği çift yönlü askıya alındı, Kıyı Emniyeti ekipleri bölgeye sevk edildi.
#İstanbulBoğazı