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عربي-دولي

ذعرٌ في منطقة سياحيّة تركيّة... كارثة كادت أنّ تحصل وفيديو وثّقها

Lebanon 24
12-10-2026 | 08:01
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ذعرٌ في منطقة سياحيّة تركيّة... كارثة كادت أنّ تحصل وفيديو وثّقها
ذعرٌ في منطقة سياحيّة تركيّة... كارثة كادت أنّ تحصل وفيديو وثّقها photos 0
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جنحت ناقلة مواد كيميائية كبيرة، في منطقة سياحية وسكنية على مضيق البوسفور في إسطنبول.

وأظهرت مقاطع فيديو من المكان، الناقلة الكبيرة تسير بشكل عرضي في مضيق البوسفور باتجاه منطقة "كانلجا" التي تضم محطة لعبارات الركاب ويقصدها الكثير من السياح.

كما يظهر العديد من الناس الموجودين في المحطة أو قرب ضفة البوسفور وهم يفرون نحو الاتجاه الآخر بعد أن شاهدوا الناقلة تقترب منهم. (ارم نيوز)
 
 
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