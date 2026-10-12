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عربي-دولي

الناتو يحذّر روسيا: مستعدون للقتال فوراً إذا تعرضنا لهجوم

Lebanon 24
12-10-2026 | 09:11
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قال قائد قوات حلف شمال الأطلسي في أوروبا، أليكسوس غرينكيفيتش، الاثنين، إن الحلف مستعد للقتال فوراً في حال تعرضه لأي هجوم، محذراً من أن الرد سيحمّل الجهة المعتدية كامل المسؤولية عن التصعيد.

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وأكد غرينكيفيتش، خلال مؤتمر أمني في وارسو، أن الحلف لن يسعى إلى إلحاق هزيمة استراتيجية بخصمه، لكنه لن يتردد في تدمير منظومة العمليات القتالية المستخدمة ضده إذا اقتضت الضرورة.

وتأتي هذه التصريحات في إطار توجيه رسالة تحذيرية إلى روسيا، وتأكيد استعداد الناتو للدفاع عن دوله الأعضاء وردع أي هجوم محتمل، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس عن مسؤولين في الحلف.

وتزايدت المخاوف الغربية خلال الأشهر الماضية من اتساع نطاق المواجهة، في ظل حوادث أمنية، أبرزها العثور على طائرة مسيّرة محمّلة بمتفجرات في أحد المطارات الألمانية.

ويتهم مسؤولون غربيون موسكو بتكثيف ما يصفونه بهجمات «متعددة الوسائل» تستهدف الدول الداعمة لأوكرانيا، محذرين من تداعياتها المحتملة على الأمن الأوروبي، في وقت يواجه فيه الناتو تحديات في التعامل مع أنشطة تقع ضمن المنطقة الرمادية بين السلم والحرب.

 
 
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حلف شمال الأطلسي

وكالة فرانس برس

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