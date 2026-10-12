الناتو يحذّر روسيا: مستعدون للقتال فوراً إذا تعرضنا لهجوم

قال قائد قوات في ، أليكسوس غرينكيفيتش، الاثنين، إن الحلف مستعد للقتال فوراً في حال تعرضه لأي هجوم، محذراً من أن الرد سيحمّل الجهة المعتدية كامل المسؤولية عن التصعيد.

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وأكد غرينكيفيتش، خلال مؤتمر أمني في وارسو، أن الحلف لن يسعى إلى إلحاق هزيمة استراتيجية بخصمه، لكنه لن يتردد في تدمير منظومة العمليات القتالية المستخدمة ضده إذا اقتضت الضرورة.

وتأتي هذه التصريحات في إطار توجيه رسالة تحذيرية إلى ، وتأكيد استعداد للدفاع عن دوله الأعضاء وردع أي هجوم محتمل، وفق ما نقلته عن مسؤولين في الحلف.

وتزايدت المخاوف الغربية خلال الأشهر الماضية من اتساع نطاق المواجهة، في ظل حوادث أمنية، أبرزها العثور على طائرة مسيّرة محمّلة بمتفجرات في أحد المطارات .

ويتهم مسؤولون غربيون بتكثيف ما يصفونه بهجمات «متعددة الوسائل» تستهدف الدول الداعمة لأوكرانيا، محذرين من تداعياتها المحتملة على الأمن ، في وقت يواجه فيه الناتو تحديات في التعامل مع أنشطة تقع ضمن المنطقة الرمادية بين السلم والحرب.